Pepe Martí brilla en los test de F2 en Bahrein

Tras un inicio de temporada marcado por condiciones adversas en Melbourne, donde la carrera principal fue cancelada debido a intensas lluvias, Pepe Martí completó con éxito el test oficial de Fórmula 2 celebrado en el circuito de Sakhir (Bahréin) los días 26, 27 y 28 de marzo. El piloto español demostró un rendimiento sólido, situándose tercero en la clasificación combinada de las tres jornadas (1:42.584), con un total de 192 vueltas completadas.

Estas jornadas permitieron a Martí y a su equipo, Campos Racing, afinar la puesta a punto del monoplaza y prepararse para las próximas rondas del campeonato. En la primera jornada, Martí destacó al obtener el segundo mejor tiempo en ambas sesiones. Durante el segundo día, el equipo se centró en simulaciones de carrera y pruebas de configuración, acumulando datos valiosos para el resto de la temporada. En la última jornada, se centraron en ajustes finales, cerrando así unos test muy productivos, con un buen balance entre velocidad en clasificación y consistencia en tandas largas.

"Ha sido un test bastante positivo; hemos podido completar todo el kilometraje previsto según el plan de trabajo establecido, sin contratiempos, lo cual es muy importante. Estamos contentos, especialmente con el rendimiento a una vuelta, logrando el tercer mejor tiempo en la tabla final de los tres días. En cuanto a las tandas largas, hemos sido bastante competitivos respecto a los demás, y me he sentido muy cómodo con el monoplaza”, comenta Pepe, que también ha elogiado el trabajo de su equipo: "Hemos trabajado muy bien como equipo; ha sido muy cómodo. Estoy muy orgulloso del trabajo de los ingenieros, mecánicos y todos en general. No hemos tenido ningún problema y hemos podido completar las vueltas que teníamos en mente; todo ha sido fantástico".

"A nivel de organización, ha sido similar para todos los equipos. Los dos primeros días, en las sesiones de la tarde, cuando la temperatura era más baja, realizamos simulaciones de clasificación. En las sesiones de la mañana, nos centramos en pruebas y tandas largas. Los problemas de Melbourne se han solucionado; si aparecen otros, serán distintos, porque esos en concreto los hemos podido resolver", explica el piloto del Red Bull Junior Team.

Con este desempeño en los test, Pepe Martí afronta con confianza la próxima ronda de la Fórmula 2, que se disputará del 11 al 13 de abril en el mismo circuito de Sakhir, Bahréin, seguida de la cita en Yeda la semana siguiente. "La carrera se presenta bien; creo que podemos tener buenas oportunidades, ya que somos muy competitivos. Si conseguimos acertar en momentos importantes, seremos capaces de luchar por el podio o la victoria... Lo importante es que velocidad no nos falta”, concluye.