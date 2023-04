Pepe Martí se va de Australia feliz tras su épica remontada en F3

Tras una desafortunada 'qualy' que le relegó a la última posición, Martí escaló del 30 al noveno puesto en una carrera espectacular en Albert Park "Estoy super feliz con seis puntos que saben a gloria", asegura el joven piloto barcelonés, de 17 años

El Albert Park Circuit de Melbourne acogió este fin de semana la segunda prueba de la FIA Fórmula 3. Pepe Martí llegaba con ilusión tras lograr su primera victoria de la categoría en la primera cita. El viernes en la qualy, un desafortunado accidente le dejó sin opciones y se vio obligado a salir en la última posición de parrilla.

Saliendo en el puesto 30, en la primera carrera del sábado logró remontar hasta la 16ª plaza y después de varias penalizaciones de otros pilotos, Martí clasificó finalmente en la 13ª posición. El piloto español estuvo muy cerca de alcanzar los puntos.

El domingo en la segunda y última carrera del fin de semana, el piloto de Campos Racing dejó a todo el mundo con la boca abierta mientras recitaba una remontada espectacular llegando a cruzar la línea de meta en la novena plaza, que terminó siendo una séptima también fruto de las penalizaciones. Se adjudicó seis valiosos puntos que le supieron a gloria "por que ya no contaba con ellos". Sin duda Una de sus mejores participaciones en Fórmula 3.

“En la qualy cometimos un pequeño error en el que perdí la parte trasera del coche en una curva rápida con los neumáticos fríos. No era el momento de apretar tanto, me salí de pista y me quedé sin opciones. Una gran pena porque por culpa de eso tuve que salir último en las dos carreras del fin de semana. En ese momento se esfumaron las posibilidades de alcanzar unos buenos puntos. No obstante, sabíamos que teníamos buen ritmo y en la primera carrera del sábado salimos muy bien y pudimos remontar bastante en 4-5 vueltas. Nos situamos en la décimo sexta posición y tras varias penalizaciones, al final clasificamos 13°. Contento con el resultado viendo como fue la carrera porque realmente estuvo complicada. La carrera del domingo… qué decir.. muy feliz!, explicó el joven piloto barcelones, tutelado por la academia de Fernando Alonso.

"Seguramente ha sido una de mis mejores carreras hasta la fecha. Una gran remontada.. En una vuelta ya habíamos pasado del 30 al 21, teníamos un ritmo espectacular. Fuimos avanzando hasta que la carrera se estableció y perdí el DRS de los coches de delante. Después de 15 vueltas y ya con los neumáticos muy gastados, no podía ir a más y crucé la meta 9°, que terminó siendo un séptimo puesto por las penalizaciones de otros pilotos. Super feliz con la remontada. De un fin de semana que iba a ser muy complicado sumar puntos, logramos salir con 6. Hicimos un gran trabajo… y estoy muy contento con el equipo, con el coche y todo el conjunto. Hemos aprendido mucho y tengo muchas ganas de seguir en esta línea”, afirmó.

Pepe Martí y la Fórmula 3 contarán con más de un mes de parón para volver a la carga el próximo mes de mayo (19-21) en el trazado italiano de Imola. El joven piloto llegará ocupando la quinta posición de la clasificación general del campeonato mundialista.