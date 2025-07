La peor racha de Verstappen desde 2019

Max Verstappen se había acostumbrado a ganarlo todo. El neerlandés dominó la Fórmula 1 desde que se proclamara campeón del mundo en 2021, pero su hegemonía pareció terminar durante la segunda mitad de la pasada temporada, en la que Red Bull comenzó a perder terreno con McLaren y el himno de Países Bajos dejó de sonar domingo tras domingo.

Un sorpasso que se ha confirmado durante la presente temporada. Y es que tras 13 Grandes Premios disputados, Verstappen ya se encuentra a 81 puntos de distancia del líder del Mundial, Oscar Piastri, que atesora 266 puntos en su casillero, por los 185 del neerlandés. A menos que McLaren sufra una debacle en las once carreras que restan, todo hace indicar que la lucha por el campeonato del mundo será cosa de dos: Piastri y Norris, segundo en la tabla a 16 puntos de su compañero de equipo.

Cuarto en Spa

Todos estos datos demuestran el bajón de Red Bull y de Max Verstappen, que además atraviesa su peor racha desde que ganase su primer Mundial en 2021. El piloto de Países Bajos, a pesar de vencer en la sprint del sábado, tuvo que conformarse el domingo en Bélgica con una cuarta posición -por detrás también de Leclerc- que fue objeto de críticas. En ese sentido, Damon Hill, campeón del mundo en 1996, aseguró que "la actuación de Max en Spa fue muy decepcionante". "Esperábamos más", añadió.

Max Verstappen, en Bélgica / AP

No opinaba lo mismo el propio Verstappen, que tras la carrera del domingo dejó claro que no está donde quiere estar. "Lo estamos intentando, el sábado tuvimos un resultado positivo, pero no es realista, porque somos mucho más lentos. Pero lo intenté", valoró.

La peor racha en seis años

La cuarta plaza en Bélgica, sumada al abandono en Austria y a la quinta posición en Silverstone, supone para Max un tercer fin de semana consecutivo fuera de las posiciones de podio, una mala racha que no atravesaba desde hacía más de seis años, antes de ser campeón del mundo dos temporadas más tarde. Es decir, desde entonces Verstappen nunca había quedado fuera del 'top-3' en más de dos carreras seguidas.

Para encontrar la última vez que eso sucedió, hay que remontarse hasta el año 2019, hace seis años y nueve meses, cuando Verstappen encadenó una cuarta posición en Sochi, un abandono en el GP de Japón y un sexto puesto en México.