Los ‘peligros’ de Madring

James Vowles, jefe de Williams, dice que es una pista “que mata coches”. Pierre Gasly, piloto de Alpine, dice que se ha golpeado con cada muro del trazado. Franco Colapinto, su compañero, asegura que le llevó horas meter una vuelta limpia en el simulador. Cada piloto de la parrilla tiene una cita parecida sobre Madring. Al jefe de Aston Martin, Mike Krack, hasta se le preguntó si era un trazado peligroso para competir.

Hay quien compara el circuito madrileño, de 5,4 km, como el alocado Jeddah, pero “con esteroides”; hay quien lo ve similar a Mónaco, otros a Macau pero menos estrecho… Madring es algo nunca visto en el calendario de Fórmula 1 y SPORT ha recorrido el circuito para analizar los puntos que van a poner a prueba a los pilotos. Tal vez la asignatura pendiente pueda ser adelantar, pues solo se aprecia la curva uno y la frenada de la cinco como zonas atractivas a priori. La Monumental es toda una incógnita.

Madring, a punto para su estreno en la F1 / Gabriel López

Pero con las baterías de este año todo cambia. En una zona donde antes, con otras generaciones de coches no pasabas, aquí puedes apretar el botón del boost y adelantar descargando toda tu batería. En las últimas curvas puedes sorprender, por ejemplo, desde la 20 hasta la 22, encarando la recta. Parece imposible pero con las baterías todo puede pasar. ¿Es Madring peligroso? Ha habido sucesos, como mínimo sorprendentes, en aquel test de Fórmula 3 con 19 banderas rojas que tanto han espiado los equipos.

Como por ejemplo, tal y como ha podido averiguar este medio, un coche salió ‘volando’ cuando tuvo que cabalgar el piano de la curva cinco y, al caer de morro, destrozó su alerón delantero. Inusual. Hay algún equipo de Fórmula 3 reticente a correr en Ifema debido a la alta factura con la que salieron de Madrid. Fue tan alta y asustó tanto a los equipos de Fórmula 1 que, los que han podido, han traído más recambios de lo habitual porque se lo ven venir.

Madring, en el punto de mira / Gabriel López

Otro piloto que ha probado la pista cuenta que no puedes pestañear desde la curva cinco hasta la veinte. Es decir, en casi todo el circuito. Las dos rectas que hay, únicas zonas con modo recta, te dejan descansar a pesar de que pueda haber yo-yo en pista con intercambios de posiciones. Desde la curva cinco, a echarle valor y agallas. No te lo puedes tomar con demasiada calma porque no vas a exprimir todo el tiempo que hay.

Pero si te pasas te vas contra el muro. La sexta curva impone en directo: la Subida de las Cárcavas discurre por vía pública y es muy angosta. Una zona de ‘commitment’, que dicen los pilotos, de mucha decisión. Tienes que ir con todo. El piloto sigue ascendiendo por una zona ciega donde no ves el muro de la izquierda y tienes que limarlo. Todo es revirado hasta la famosa Monumental, la 12, donde hay demasiadas incógnitas.

Madring tiene zonas estrechas y complejas / Gabriel López

Te pasas a fondo cuatro segundos y algo soportando unas cuantas fuerzas G y con una tremenda compresión, con el coche girado en el peralte más espectacular del Mundial. ¿Puede haber varias trazadas aunque la óptima sea por debajo? Por arriba recorres más metros si alguien quiere echarle coraje e intentar pasar, metiéndose en la zona sucia y saliendo de la aspiración del coche de delante.

Dura medio kilómetro y la frenada de izquierdas no es demasiado fuerte como para parar el coche. No parece fácil pero seguro que algún intrépido se atreve. Tras la curva quince termina el segundo sector y ahí llegan algunas curvas que recuerdan a Bakú, con esos 90 grados perfectos en la zona de polígonos. La 20, 20A, 21 y 22 cierran la vuelta en el circuito que más curvas tiene del calendario.