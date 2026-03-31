Pedro de la Rosa señala el problema: "Los pilotos aman ir al límite y esta Fórmula 1 no les deja"

La nueva Fórmula 1 y la gestión de la energía en los nuevos motores está trayendo cola. El reglamento para este 2026 ha despertado una gran cantidad de críticas en las últimas semanas, especialmente por parte de aficionados y lo que es más importante, pilotos. Y en medio de toda la polémica que se ha desatado, el expiloto Pedro de la Rosa, ahora comentarista en DAZN y embajador de Aston Martin, ha querido pronunciarse sobre el asunto.

El estilo de conducción está siendo un debate constante en esta nueva era de 'El Gran Circo'. Especialmente, en términos de seguridad. Los monoplazas experimentan ahora el famoso 'clipping', que es cuando la batería alcanza su límite de descarga, reduciendo de forma drástica la velocidad. Algo que muchos pilotos han señalado como peligroso. La gota que colmó el baso fue el grave accidente de Oliver Bearman el pasado fin de semana en Suzuka (Japón). Y es que con esta gestión de baterías, hay un alto riesgo por el diferencial de velocidad entre quienes se encuentran recargando o usando la potencia. "Se venía venir, ya dijimos que esto podía pasar, imagina si pasa en Las Vegas o Bakú", dijo Carlos Sainz, director de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios (GPDA).

A las cuestiones de seguridad, se le suma que la forma de conducir los monoplaza tampoco resulta muy atractiva para los pilotos. "No es Fórmula 1, se siente un poco más como un Fórmula E con esteroides. Como piloto puro, disfruto pilotando a fondo. Y ahora mismo no puedes hacer eso", decía en pretemporada el tetracampeón Max Verstappen.

Unas opiniones sobre las que también se ha querido pronunciar un expiloto de la categoría, Pedro de la Rosa, que vivió una época completamente distinta y que muchos anhelan ahora. "Tenemos una mochila a cuestas, recordamos los V10 con 930 caballos, que ibas a fondo toda la carrera, que nadie te decía ni que conservases energía, ni neumáticos ni nada: 'te decían, oye, aquí no hay vueltas lentas, ve a saco'", recordaba el ahora embajador de Aston Martin en 'El Larguero'. "Eso lo echamos de menos, yo el primero, y no conduzco", expresaba.

"Que nadie piense que estoy a favor de la nueva Fórmula 1"

"Que nadie piense que yo estoy a favor de la nueva Fórmula 1, yo estoy a favor de lo que piense la gente, el espectador, pero entiendo perfectamente a los pilotos", continuaba diciendo durante su intervención. "Ellos aman el deporte, el ir al límte, lo hemos hecho desde pequeñitos. Entonces, claro, esta Fórmula 1 no les gusta", decía.

El catalán está ahora en una posición muy distinta a la de su época en escuderías como Arrows, Jaguar, McLaren o Sauber, puesto que trabaja en otra posición dentro de Aston Martin. "Lo que pasa es que yo ahora estoy en otra posición en el equipo, estoy en Aston Martin y yo no estoy para juzgar si me gusta o no, yo lo que quiero es que el equipo funcione y se adapte al nuevo reglamento", puntualizaba. "Pero claro, escucho a Fernando cuando se baja del coche, y a Lance, y claro, pienso: 'pobres, no están disfrutando'. Y esto me sabe mal", terminaba diciendo.

A la controversia por la nueva Fórmula 1 se le suma el hecho de que el nuevo proyecto de Aston Martin ha sido un auténtico jarro de agua fría para sus seguidores. Lo que se presentaba como un proyecto ambicioso, liderado por uno de los grandes ingenieros de la historia de la Fórmula 1, Adrian Newey, se ha traducido en un AMR26 muy poco fiable, con un motor con vibraciones y sin velocidad punta. Tiempos difíciles tanto en 'El Gran Circo', como en la escudería de Silverstone.