Pedro De la Rosa, portavoz de Aston Martin: "Estamos remontando. Los puntos de Alonso fueron gratificantes"

Tras finalizar la cita anual del Gran Premio de Mónaco, los resultados siguen confirmando que está siendo una temporada complicada para la escudería británica Aston Martin, que ocupa la última posición en la parrilla de los más consolidados. El equipo del que forma parte el piloto español Fernando Alonso ha transmitido el balance de la competición a través de redes sociales.

El portavoz del análisis ha sido el expiloto español y embajador de Aston Martin, Pedro de la Rosa, el encargado de ofrecer las conclusiones sacadas de este Grand Prix. "Justo hemos terminado el Gran Premio de Mónaco, muy contentos con el resultado final", decía en nombre del equipo.

Como el primer punto con Honda fue en un circuito "difícil", Pedro intentó destacar el esfuerzo de los pilotos afirmando que "ambos empujaron hasta el límite y el equipo nunca se rindió". Para añadir que significó mucho ver a Lance "dándolo todo hasta su accidente... con un coche increíblemente difícil, con inconsistencias en la fase de frenada, pero nunca rindiéndose", comentaba De la Rosa.

Los puntos de Alonso

Pedro es el encargado de ofrecer estos análisis de forma regular a los medios sobre aspectos como el estado del coche, la relación con los socios técnicos o la situación general en el campeonato. Con relación a la actuación de Fernando Alonso, De la Rosa lo calificó como algo parecido a una victoria para la escudería: "Fernando también, consiguiendo esos puntos al final, que es muy gratificante".

El portavoz explicó que "el equipo eligió una estrategia muy muy agresiva". Y que en la competición decidieron "parar pronto en la carrera, en las vueltas 4 y 5, pasando de los neumáticos medios, los menos favoritos, a los blandos".

Con relación al premio De la Rosa, también comentó que hicieron un periodo de vuelta "muy largo con ese neumático, hasta el final de la carrera". Una decisión que fue ambiciosa y agresiva "pero que funcionó".

El expiloto quiso compartir que tanto él como el equipo estaban "muy contentos con el resultado". Y para concluir su comunicado, agradeció el esfuerzo de todos y mencionó especialmente a "todos los de Silverstone, todos en Sakura, todos en Honda... estamos remontando. Estamos haciendo un gran trabajo. Volveremos más fuertes", decía De la Rosa finalizando su balance.

Futuros cambios

Hace unos días, el expiloto explicó que desde fábrica estaban introduciendo algunos cambios dentro de la fábrica que alimentan el optimismo de cara a la segunda mitad de la temporada, pero que aún era pronto para confirmarlos.