Pedro de la Rosa no pierde la esperanza todavía: “Sabemos dónde mejorar”

Los test de pretemporada en Bahréin han terminado siendo una auténtica pesadilla para el personal de Aston Martin y, sobretodo, para Fernando Alonso y Lance Stroll. El AMR26, que se presentó dos semanas atrás con la ilusión de ser diseñado por el mismísimo Adrian Newey, ha dejado un sabor amargo tras experimentar varios problemas con su nuevo motor Honda que han provocado que sus pilotos no hayan podido rodar lo necesario en un test en el que todo giro acaba siendo crucial para obtener información relevante.

Durante la jornada del viernes, la escudería de Silverstone debía centrarse en exprimir al máximo su monoplaza y completar una simulación de carrera... pero lejos de la realidad, se han visto condenados a realizar tandas cortas tras el contratiempo que detectaron ayer en la última tanda que realizó Fernando Alonso. De esta manera, los británicos son los únicos que se quedan sin información relevante de cara a la primera carrera del curso, el 8 de marzo en Albert Park (Australia), como el consumo y el comportamiento del monoplaza con el depósito lleno en tandas largas.

En medio de todo este contexto y tras un duro comunicado de Honda, en el que se detalla problemas en la batería del coche de Alonso, Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, ha valorado la situación en un vídeo compartido por la escudería a través de las redes sociales. "Tuvimos un problema relacionado con la batería en el coche de Fernando. Desde ese momento, firmamos muchas simulaciones en el banco de test en Sakura y sumado al corto número de piezas, significa que quedan comprometidos las próximas salidas a pista", explicaba el español. "Haremos intentos cortos, con pocas vueltas y tenemos parones para entender los datos que recibimos", continuaba diciendo.

Aún hay esperanza

Pero a pesar de todo, hay lugar para la esperanza en Silverstone. "No estamos en el lugar que queríamos debido a la falta de kilometraje. Pero hemos conseguido muchos datos, y nos da la oportunidad para encontrar soluciones a partir de esos datos en los próximos días. Sabemos qué áreas vamos a tener que mejorar y es algo bueno", explicó.

Se trata de un nuevo comienzo especialmente complejo para todas las escuderías de la parrilla, que tienen el reto de adaptar sus monoplazas al nuevo reglamento que entra en vigor durante esta temporada. Es también un reto para Aston Martin, que tiene que mejorar en varias de sus áreas. "Las nuevas reglas son muy desafiantes y fascinantes. No iba a ser sencillo, pero tenemos grandes recursos, como el Campus, Sakura y todos ellos trabajan con todo para volver al sitio que queremos. Debemos empujar y tenemos días hasta Australia", de la Rosa.

Y finalmente, el expiloto dejó caer un mensaje para la esperanza para todos aquellos fans que se han quedado con un sabor agridulce con esta pretemporada de Alonso y Aston Martin. "No estamos donde queremos pero no significa que nuestra misión haya fallado", sentenciaba.