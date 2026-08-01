Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, valora las mejoras: "Hay mucho, mucho potencial"

El Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 marcó un punto de inflexión para Aston Martin en esta complicada temporada 2026. La escudería montó un nuevo chasis que mejoró ostensiblemente las sensaciones del nuevo coche y espera dar un nuevo salto tras el parón estival, cuando el nuevo motor Honda llegue para despedir al anterior.

Como apuntaron desde Honda Racing Corporation, la nueva unidad de potencia se estrenará en el Gran Premio de los Países Bajos para dar paso al AMR26B, un monoplaza mejorada que debe resolver parte de los problemas de su precedesor. Una pieza que ya han podido ver en pista gracias al 'Filming Day' que el equipo realizó esta semana en Hungaroring con el joven piloto reserva, Jak Crawford, al volante.

Apenas 24 horas después, Aston Martin ha hecho valoración de estos primeros cambios, con la publicación de un vídeo en sus redes sociales mostrando las mejores imágenes de la jornada y otro con un análisis del Gran Premio de Hungría de la mano de uno de sus embajadores, Pedro de la Rosa.

"Se trata principalmente de cambios aerodinámicos. El alerón delantero, junto con el morro, es completamente nuevo; el plano principal y los alerones también son totalmente nuevos, así como la placa lateral. No solo la placa de base, sino también el plano de inmersión", empieza explicando el español, con el monoplaza de Fernando Alonso como muestra.

"El morro también es más estrecho y funciona en combinación con el conducto de freno, que se ha modificado y optimizado para permitir este flujo de aire y un paso más limpio por la parte interior del neumático", continúa De la Rosa, quien muestra como el suelo también ha sido renovado. "Ha cambiado en la zona del wakeboard, que ahora es más corta; es diferente, tiene una geometría distinta. Además, los bordes de la boca del suelo también son completamente diferentes, con una geometría distinta", explica el expiloto.

Por otro lado, hay pequeños cambios en el espejo y en cómo se fija al chasis. La entrada de los radiadores del lateral también se ha modificado. Es más estrecha y el borde inferior es más largo". La carrocería, aunque tiene una "forma similar" a la del AMR26 original, se ha "reducido", conformando así un conjunto "muy compacto".

Cuidado a detalles importantes

"El espacio, el suelo, el tamaño… toda esta zona del suelo, la que llega hasta el neumático trasero, es diferente. Así que se ha trabajado mucho en esta zona situada delante del neumático trasero, que es realmente importante para sellar bien el suelo y evitar que todo el aire sucio procedente del neumático trasero se cuele bajo el difusor. Se ha trabajado en el conducto del freno trasero junto con los brazos de la suspensión trasera; se han depurado y mejorado para generar un flujo de aire más limpio hacia la parte superior del difusor", analiza.

14 ALONSO Fernando (spa), Aston Martin F1 Team AMR26, action during the Formula 1 Hungarian Grand Prix 2026, 11th round of the 2026 Formula One World Championship from July 24 to 26, 2026 on the Hungaroring, in Mogyorod near Budapest, Hungary - Photo Xavier Bonilla / DPPI AFP7 26/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Una de las piezas que ha cambiado por completo es el difusor, junto con el alerón trasero. "Es nuevo, es completamente diferente en todos sus elementos. La cuerda principal es más larga, los alerones son más cortos, las placas laterales también son diferentes, mucho más limpias por dentro, y el alerón grande también", afirma De la Rosa.

Con más de 16 piezas nuevas en el coche, Aston Martin se enfrenta ahora a muchas horas de trabajo "para optimizar todos estos cambios y asegurarnos de que los pilotos se sientan cómodos con el coche y con su comportamiento en pista".

Como conclusión, De la Rosa afirma que "hay mucho, mucho potencial", aunque insiste en que "queda una enorme cantidad de trabajo por hacer para optimizar esta mejora".