Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, ante el GP de Catalunya: "¿Vamos a puntuar?, no lo sé, pero vamos a intentarlo"

El Mundial de Fórmula 1 aterriza este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya para la séptima prueba del campeonato. Una cita donde gran parte de los focos estarán puestos en uno de los pilotos de casa, Fernando Alonso.

El asturiano llega a Barcelona después de sumar su primer punto del curso después de un inicio más que complicado para Aston Martin con la entrada en vigor de la nueva reglamentación. Una situación que no cambiará a corto plazo aunque el GP de casa siempre supone un aliciente para el asturiano, donde contará con el apoyo de los aficionados que ya se dejaron ver este martes en la inauguración de la Fan Village instalada en la céntrica Plaça Catalunya de Barcelona.

Banderas, camisetas y gorras de Aston Martin con el #14 comparecieron desde primera hora en el recinto que tuvo como acto central en la primera jornada una charla con Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, y Mari Boya, piloto de la Academia de Aston Martin.

El evento, conducido por Cesc Vila, el emblemático speaker del Circuit, De la Rosa analizó la situación de la escudería de Silverstone y se mostró optimista con el futuro.

"Está siendo una temporada muy complicada, lo sabéis bien los que estáis aquí de verde... muy complicada por decirlo suave", comentó dirigiéndose a los aficionados congregados en el Fan Village.

"Realmente estamos sufriendo mucho en el equipo, pero no solo los pilotos, los mecánicos, los ingenieros... pero estamos trabajando a tope y esta situación no va a durar mucho más", explicó ante los aplausos del público. "Vamos a introducir muchos cambios a partir de verano", confirmó, afirmando que está con ganas de "llegue rápido".

Respecto a la nueva reglamentación, tras seis carreras disputadas, De la Rosa cree que "a los pilotos todavía no les gusta mucho porque ellos lo que quieren es no tener que gestionar ni energía, ni neumáticos, ni nada... solo ir a saco y gestionar su velocidad".

"Es una F1 moderna, se está gestionando la energía en las frenadas, en la elección de las marchas...es complicada tanto para los pilotos como para la gente pero está mejorando", avanzó.

Escenario complicado

"Ahora queda el gran premio de casa, muy importante, difícil, porque el circuito de Barcelona es muy exigente para el coche", adelantó. "El Circuit de Barcelona-Catalunya es uno de los más exigentes y uno de los mejores circuitos de prueba del mundo porque exige mucho a los neumáticos, a las suspensiones, a la aerodinámica y a los motores", analizó, recordando que "marcha mucho la diferencia el coche a nivel global".

La réplica del Aston Martin en Barcelona / Sport.es

"No es como Mónaco, que si el coche va muy bien las manos del piloto pueden sobresalir un poco más, aquí no. Aquí lo conocemos todos muy bien y una décima arriba o abajo pueden ser varias posiciones y por eso va a ser muy difícil", adelantó, aunque dejó abierta una puerta a la esperanza.

"Estamos aquí para luchar y creo que hemos dado primeros pasitos adelante desde las últimas dos carreras, el coche es más fiable pero ¿vamos a sufrir?, sí. ¿Vamos a puntuar?, no lo sé, pero vamos a intentarlo", afirmó.

Mari Boya, confiado

El joven piloto de la Academia de Aston Martin compite este fin de semana en el Circuit con el Prema Racing en F2, una cita a la que llega con prudencia pero con buenas sensaciones.

"Este año he ido con mucha expectativa y solo me he llevado fiascos pero hay cierto positivismo porque el domingo en Mónaco fue mucho mejor, está llegando gente nueva, así que positivo. Barcelona lo conoce todo el mundo, el equipo también y eso es una ventaja para nosotros así que quiero disfrutar del ambiente, de la gente y de los amigos y luego en pista, si se disfruta, cien por cien el resultado será mejor".

Respecto a su fichaje por la Academia de Aston Martin, el de Les reconoció que "si me lo hubieran preguntado hace un año hubiera contestado diferente pero en un año me ha cambiado mucho la vida". "Unirme a Aston Martin han sido un paso gigante en mi carrera deportiva y soy una persona que nunca he tenido un referente, claramente tengo que exceptuar a Fernando, porque siempre lo digo, que estoy en este deporte gracias a él, por el impacto que tuvo, y ahora tener el privilegio de hablar, no solo con él, sino también con Pedro, como si fuéramos amigos, es algo que hace un año era impensable y ahora estoy viviendo un sueño", afirmó.

"Muchas veces no nos damos cuenta y no lo disfrutamos lo suficiente porque estamos centrados en nuestras cosas, pero hay que pararse y pensar que estás viviendo tu sueño con gente que nunca antes habías pensado y hay que disfrutarlo", confesó el joven piloto ilerdense.