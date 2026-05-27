Fórmula 1
Pedro de la Rosa, sobre la complicada situación de Fernando Alonso: "Se juega el pellejo"
El embajador de Aston Martin sigue alucinando con el talento del piloto asturiano, pese a la situación en la que se encuentra, con un monoplaza muy inferior al resto
Nuevo fin de semana y nuevo calvario para Aston Martin. El AMR26 sigue lejos de ser un coche competitivo y aunque parece que las vibraciones ya no son su mayor lastre, el monoplaza experimenta una serie de problemas que le colocan en la lucha por ser el peor coche de la parrilla junto al MAC-26 de Cadillac... que resulta que es el proyecto más reciente de la categoría.
Pese a que el motor Honda ha estado en el foco desde el inicio de temporada debido a la poca fiabilidad y potencia que otorga al monoplaza, tiene algún punto positivo: las salidas. A lo largo de este curso, Fernando Alonso ha realizado varias salidas impecables desde posiciones muy retrasadas en parrilla, demostrando poder ser muy competitivo en la lucha cuerpo a cuerpo en las primeras vueltas, aún con los neumáticos fríos. Sin embargo, con el paso de las vueltas todo cambia, y sufre la diferencia de prestaciones con el resto de monoplazas.
En Canadá, el asturiano tuvo que retirarse en el decimotercero giro, eso sí, tras ganar siete posiciones en el primer giro de la carrera. Un fallo en su asiento provocó que no pudiese continuar compitiendo pero que ofreciese, una vez más, una 'masterclass' de pilotaje. Una situación que analizó alguien que lo conoce bien, Pedro Martíenez de la Rosa, expiloto y actual embajador de Aston Martin.
"Adelanta a coches y se mete por donde no hay espacios", resaltaba el también comentarista de DAZN. "Como siempre, saca partido a un coche muy limitado en muchas cosas y, en estas primeras curvas, donde la velocidad punta no es tan importante y donde lo que realmente cuenta es la picardía, el calentar el neumático y buscar los huecos que no existen, pues él lo hace como un campeón", dijo fascinado.
"Es alucinante que con el coche actual haga esto"
"Sale 17º, empieza a recuperar, no tira la toalla pese a luchar contra coches más rápidos, y sabe que si los adelanta, lo volverán a adelantar... Te estás jugando el pellejo porque adelantar no es tan fácil, pero adelantar con un coche más lento es aún más complicado", decía De la Rosa.
"No hay más que comentar. Realmente, es alucinante que con el coche actual y las limitaciones que tenemos, Fernando haga esto", experesaba un asombrado Pedro. "Es verdad que los dos McLaren salían con intermedios, Carlos también, pero tiene mucho mérito. Lleva un coche 20 km/h más lento en las rectas", sentenció.
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