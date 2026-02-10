Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, deja entrever el futuro de Alonso: "Disfrutemos, pueden ser las últimas carreras"

De manera tan certera como inevitable, el momento de la retirada de Fernando Alonso se acerca. Y para el asturiano el tiempo corre en su contra. Si el bicampeón sigue en la Fórmula 1 es por su incansable búsqueda de la tercera corona, aquella que tan cerca se quedó en 2010 y 2012 con Ferrari y que ansía conseguir dos décadas después de la última. 2026 podría ser su última bala.

Hacerlo dependerá, en gran parte, del trabajo que haga Aston Martin a partir de ahora. La escudería británica tiene todas las herramientas para triunfar -Adrian Newey, un túnel de viento de última generación, una inversión sin precedentes-, pero los ingredientes necesitan combinarse primero para poder tener éxito. Sobre ese aspecto y muchos más se ha referido Pedro de la Rosa en sendas entrevistas a 'El Larguero' y DAZN, donde ha analizado el momento del equipo verde antes de los test de Bahréin.

A pesar de todas las expectativas puestas en el proyecto, en la escudería verde insisten en una palabra: paciencia. Se ha encargado de remarcarlo el embajador de Aston Martin, que pide cautela en este inicio de temporada: "Hay que tener tranquilidad y realismo, ¿no? Realismo de que el reto es gigantesco. Porque tener a todos estos nombres, tener a todos estos partners, tener es muy bueno, es buena señal, pero también es verdad que te da una presión extra de que tienes que ganar ya", comentó en una entrevista a DAZN.

Pedro de la Rosa, en el box de Aston Martin / Aston Martin F1 Team

Pedro de la Rosa reconoce los retos de la Fórmula 1, un mundo donde para triunfar se necesita algo más que nombres y figuras: "Y esto en Fórmula 1 es difícil, por lo tanto, un toque de realismo y de tranquilidad, de paciencia, de que esto es un camino largo, que no va a ser fácil, pero que sí tenemos todos los ingredientes", apuntó. "Estamos en un sitio espectacular, con todas las personalidades que están llegando, con Honda, con Aramco, con Balboline, con Adrian Newey, que también está aquí. Es ilusionante, por lo menos", finalizó.

El tiempo corre en contra de Aston Martin por su inversión realizada, pero especialmente para Fernando Alonso. El asturiano podría estar ante su última bala en 2026 y es quien más necesita que el AMR26 sea un coche ganador: "Sé que es un tópico, pero creo que más que nunca tenemos que ir partido a partido ahora", apunta Pedro de la Rosa sobre el futuro del asturiano. "Primero de todo, disfrutar de cada carrera de Fernando, porque nunca sabes si van a ser las últimas, pero realmente es un lujazo trabajar con él y tenerlo en el equipo", apunta.

Y añade: "En el equipo vamos a esperarle al máximo, pero el mercado es el mercado y bueno... con Fernando sabes que no puedes encontrar a otro piloto que vaya más rápido, que te de mejor feedback, que vaya más rápido en la primera vuelta. Eso es clave". Unas declaraciones que recuerdan de la proximidad de la retirada de Fernando Alonso, una que se acerca de manera tan certera como inevitable.