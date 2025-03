Pedro de la Rosa: "Alonso es el mismo que cuando empezó"

Pedro de la Rosa (Barcelona, 1971) es, junto a Alfonso de Portago, Fernando Alonso y Carlos Sainz, uno de los cuatro pilotos en españoles que han pisado el podio en Fórmula 1. Entre 1999 y 2012 disputó un total de 104 grandes premios y pasó por cinco escuderías (Arrows, Jaguar, McLaren, Sauber y HRT). Analista de F1 en DAZN, hace dos años fue nombrado embajador de Aston Martin, donde comparte travesía con su amigo Alonso, en busca de su tercera corona.

Después de lo visto en la pretemporada en Bahrein y en los primeros libres aquí en Melbourne ¿qué sensación hay en el equipo?

Bueno, parece que este año va a ser muy interesante, sobre todo porque no sabes muy bien dónde estamos o están el resto de equipos. Todos han hecho el mejor trabajo posible durante el invierno y con solo tres días de entrenamiento en Bahrein, sinceramente, hay muchas incógnitas. Este fin de semana será la primera vez que realmente nos vamos a poder comparar en las mismas condiciones con todo el mundo. Yo personalmente no tengo ni idea de dónde vamos a estar. Hay cuatro equipos muy fuertes, los mismos del año pasado, y luego una clase media, con mucha igualdad.

¿Va a estar todo aún más ajustado que en 2024?

Las distancias entre los equipos van a ser muy pequeñas y también van a ser muy decisivos los circuitos. Según cómo tu coche se adapte a cada uno de ellos, vas a ser más competitivo o menos.

En la presentación del nuevo monoplaza, AMR25, Aston Martin subrayó que habían centrado el trabajo en lograr que el coche de este año fuera más predecible y más estable que el anterior ¿se ha conseguido?

Hay cosas positivas. El coche sí que parece que es más previsible y menos nervioso. Era uno de los problemas del año pasado, ya que era muy complicado de conducir. Parece que hemos dado un salto adelante en este sentido, pero en este deporte todo es relativo, siempre en base a la competencia. Los demás también han mejorado, por lo tanto, tenemos que ver si es suficiente. Sí que es verdad que al menos los pilotos están más a gusto con el coche. Sobre todo en el paso por curva, que era uno de los fallos del año pasado.

En el paddock la opinión es casi unánime. Todos piensan que McLaren va un paso por delante ¿Ves realmente tan favorito al equipo papaya?

McLaren es el equipo a batir, es el campeón del mundo de constructores y en Bahrein realmente se les vio muy fuertes. Pero hay que tener mucho respeto por los demás. Por ejemplo, hoy Ferrari también ha estado impresionante aquí en Melbourne. Veremos. Si tengo que apostar por un equipo, creo que a priori es McLaren, pero esto es una carrera de fondo.

También se ha visto a Leclerc con bastante ventaja sobre Hamilton…

Bueno, los viernes son muy poco importantes y más en este gran premio, que es el primero y todo el mundo está aprendiendo sobre su coche. Algunos rookies han tenido dificultades, como Antonelli o Lawson, que no es nuevo pero se estrena en Red Bull. Estoy seguro que tanto Leclerc como Hamilton serán competitivos.

Alonso advirtió que las cuatro primeras carreras de este año iban a ser muy parecidas a la última del año pasado en Abu Dhabi. ¿Está de acuerdo?

Yo creo que sí. Que puede ser bastante similares, a priori no tiene pinta de que las prestaciones de unos y otros vayan a ser muy diferentes. Hay que confirmar que si hemos dado un pasito adelante, pero vamos a esperar a ver la clasificación. Creo que ahí nos situaremos mejor.

¿Va a trabajar Adrian Newey solo en el coche del próximo año o va a intervenir en las actualizaciones del actual AMR25 a medida que avance el curso?

De entrada, Newey solo hace diez días que ha llegado al equipo y el objetivo principal es que se centre en el proyecto del 2026 con el nuevo reglamento y el motor Honda, pero, eso sí, ayudándonos a desarrollar las herramientas como el nuevo túnel de viento, con el que se evolucionará también el coche de 2025. Adrian es un fichaje importantísimo para nosotros. Y también lo es que el túnel de viento esté operativo desde hoy mismo. Es muy importante. Y a partir de ahí hay que tener los pies en el suelo, ir creciendo. Lo que hay que saber explicar a la gente es que empezamos una nueva etapa y los cambios llevan su tiempo para coger velocidad. Pero que tenemos a la gente y las herramientas adecuadas. Estamos en una fase espectacularmente ilusionante.

La 'censura' en la FIA

El presidente de la FIA Mohammed Ben Sulayem mantiene el pulso a los pilotos con su particular ‘cruzada’ contra las palabrotas o el lenguaje malsonante. Las sanciones serán más estrictas en 2025 ¿Cree que es un control exagerado?

Al final los pilotos tenemos que dar ejemplo a las nuevas generaciones y aunque a veces no nos guste que nos tiren de las orejas, es necesario. Es importante conservar las formas, pese a que en F1 es tremendamente difícil contenerse. Con la presión, la adrenalina y el riesgo que comporta la conducción del coche, tienes un micrófono en la boca todo el tiempo y eso no ocurre en otros deportes. Son atenuantes, pero la realidad es que depende de nosotros el mensaje que trasladamos a los fans y mejor que no sea malsonante para la gente que nos ve.

¿Confía en la continuidad de Barcelona en el calendario?

Yo soy barcelonés, pero también hablo como piloto que ha estado en F1 muchos años y creo que es fundamental contar con un circuito permanente de altísimo nivel como Barcelona. No se está valorando el hecho de que el campeonato del mundo se está poblando con muchísimas carreras urbanas y es importante que haya diversidad, sobre todo los circuitos que han invertido tanto en la seguridad. Barcelona es un referente a nivel mundial como circuito completo a todos los niveles y debe seguir en el calendario.

¿Puede coexistir con Madrid?

Claro que pueden convivir dos grandes premios en España, bendito problema , porque si miramos alrededor hay países muy importantes de Europa como Francia, Alemania o Portugal que no tienen carrera. Es importante que Barcelona conserve su gran premio. Se lo merece.

Con seis rookies en la parrilla de F1 este año es inevitable pensar en la cantera española, porque ahora mismo tener a dos pilotos como Sainz y Alonso es un privilegio. ¿Falta invertir en las promesas del futuro en nuestro país?

No es responsabilidad de la Federación Española invertir en talento teniendo en cuenta lo caro que es el automovilismo. No hay federación o institución que pueda acometer una inversión de este calibre sin el apoyo de empresas privadas. Parto de la base de que las empresas españolas no están invirtiendo suficiente en la cantera, en el talento. Que tengamos a dos pilotos en Fórmula 1 en estos momentos es un milagro, porque hay países muy fuertes que no tienen ninguno y por la falta de apoyo que hay en España. No me refiero a F1, sino a las categorías inferiores, F2, F3, F4… a la base.

Pero hay cantera…

Si miras las parrillas hay muy pocos españoles comparados con otras nacionalidades, estamos faltos de nuevo talento y de oportunidades para nuestros jóvenes. Pero tenemos a increíbles pilotazos como Pepe Martí en la Fórmula 2, Mari Boya, mi sobrino Bruno del Pino y Javier Sagrera en F3, Dani Juncadella en GT y resistencia y por supuesto al gran Álex Palou, tres veces campeón de la IndyCar.

De Palou a Colapinto

Hablando de Palou ¿ve alguna posibilidad que pueda llegar el próximo año a la Fórmula 1 con Cadillac?

Desearía que así fuese, aunque realmente no sé cómo está el tema. Para empezar no sé si él va a querer venir, porque al final cuando estás ganando en un campeonato como la IndyCar, luchando por victorias cada fin de semana, y estás tan asentado y tan considerado en Estados Unidos, quizá te planteas no ir a la F1 a cualquier precio. Es una decisión muy personal, pero sin duda se lo merece y si yo fuera jefe de equipo pensaría seriamente en fichar a un piloto como Álex.

¿Piensa que Colapinto acabará quedándose con el asiento de Doohan?

No tengo ni idea, solo el tiempo lo dirá. Franco es un talento muy grande, un piloto tremendamente valiente que ahora no tiene un asiento, pero yo siempre digo que aquí están los mejores pilotos. Hay que intentar salir del discurso fácil de que es todo muy injusto y los mejores pilotos no tienen el mejor coche. Si tú eres bueno, trabajas y eres mejor que los demás dentro y fuera del coche, tarde o temprano acabas en la parrilla y con un coche campeón.

Coincidió con Alonso en McLaren, en 2007 y desde hace dos años trabajan juntos en Aston Martin, ¿En qué ha cambiado Fernando desde que se cruzó por primera vez con él?

Si quieres que te diga la verdad, en nada, es el mismo. Tiene la misma pasión, la misma intensidad y la misma velocidad también. Si hay algún cambio notable es que habla inglés mucho mejor y por lo tanto su capacidad de liderazgo y motivacional con el equipo es mayor. Ha ganado muchísima soltura, domina el idioma de una manera espectacular y es fundamental en su rol. Un líder es aquella persona que sabe decir lo que otros piensan y Fernando sabe impulsar al equipo.

¿Sorprendido por el estreno de Carlos Sainz en Williams?

Desde luego. Fue el más rápido de la pretemporada y también de entrada en Australia hemos visto a los dos Williams muy competitivos. El equipo ha dado un salto de gigante, es el equipo que más ha mejorado este invierno, aunque confío en que nosotros también hayamos mejorado lo suficiente.

Para acabar, un pronóstico. ¿Díganos el podio final del Mundial 2025?

Creo que a tener un color bastante naranja, quizá con algún flash azul de Red Bull y Verstappen. No me atrevo a decir quién va a estar arriba, pero pienso que será entre los dos McLaren y Verstappen.

¿Así que ve a Norris más sólido que hace un año para luchar por el título?

Sí. Todos aprendemos lecciones y Lando también, claro, pero todo va a depender de si Verstappen tiene un arma suficientemente competitiva o no, porque yo creo que Max es mucho Max.