Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin: “Pensaba que Fernando Alonso se iba a retirar en el 2024”

Pedro Martínez de la Rosa (Barcelona, 1971) es una de las caras visibles en la presentación de F1 Arcade, el primer espacio inmersivo del Mundial de Fórmula 1 en España, situado en Madrid. El embajador de Aston Martin F1 nos atiende en este lugar para reflexionar sobre la ‘nueva Fórmula 1’ y afirma que lo que “no” le gusta “es que los pilotos tengan que cargar la batería”. El expiloto de la categoría reina del automovilismo asegura que están trabajando “muy bien” y “de una manera muy sólida” con Honda, y en el parón hasta el GP de Miami (del 1 al 3 de mayo), se están enfocando en “mitigar el máximo de vibraciones y en intentar aumentar la fiabilidad”.

Fernando Alonso acaba contrato con Aston Martin a finales de 2026 y, aunque De la Rosa sabe que está “súper motivo” y “con muchísimas ganas”, no puede confirmar si se retirará o no al final de esta temporada. “Vamos a disfrutar carrera a carrera y no pensar demasiado en ello”, dice. El embajador de la escudería británica también recuerda: “Con Fernando he aprendido a, primero, no juzgarle y no tomar decisiones precipitadas. Pensaba que Fernando se iba a retirar en el 24. Y luego, a cabo de pocas carreras, un día me dice que está mirando de renovar el contrato dos años”.

Pedro de la Rosa nos atiende en F1 Arcade / F1 Arcade

¿Entiende el descontento entre aficionados, pilotos y periodistas, por la nueva Fórmula 1?

Hay dos temas que a diferenciar. El primero es el tema seguridad, que no es cuestionable u opinable. Ha habido ciertas situaciones en carrera, en Suzuka, entre Bearman y Colapinto, con el diferencial de velocidad, cuando un coche entra en el modo de ahorro de energía, que hay que intentar evitar. Luego, es opinable el tema del espectáculo. Hay gente a que le gusta más, hay gente a la que le gusta menos. Es una Fórmula 1 más electrificada, 50% combustión interna, 50% eléctrico.

Yo prefiero los motores de combustión interna, lógicamente. Esta es mi vida y me he dedicado desde que era un niño a motores de 2 tiempos, a 4 tiempos, pero siempre he tenido la suerte de pilotar los V10 3 litros, más de 900 CV, que no tenías que cargar ninguna batería y que podías ir a fondo y sin gestionar nada, carrera de vuelta tras vuelta. Yo soy de esa mentalidad, pero lo importante es lo que diga la gente. Al final nos debemos a nuestros clientes, que son los espectadores que nos vienen a ver o conectan para ver por televisión. Por lo tanto, hay que preguntarles a ellos lo que quieren, que sea la Fórmula 1 de 'mayor'.

¿Qué cambiaría de esta nueva reglamentación para mejorar la Fórmula 1?

No lo sé, sinceramente. Claro, a mí lo que no me gusta es que los pilotos tengan que cargar la batería. O sea, es algo que va en contra del ‘modus operandi’ de un piloto. En mi época, tú salías, dabas cinco vueltas en los entrenamientos y eran cinco vueltas de ir a fondo. Y ahora es una vuelta de ir a fondo, una vuelta de cargar, una vuelta de ir a fondo, una vuelta de cargar. A mí eso no me gusta, pero ya no me gusta como piloto.

Y no me gusta como espectador, porque si voy a un circuito, yo quiero ver a todos los pilotos yendo a fondo todas las vueltas. Y cuando tú te compras un ticket de Grandstand (tribuna) y estás viendo a un piloto cargar batería el 50% del tiempo, no es lo que querías ver. Por la tele no se ve, porque la realización sigue siempre a los coches que van más rápido. Pero hay que pensar también en los espectadores que van a los circuitos.

Hablemos sobre Aston Martin. En este parón, ¿en qué estan trabajando? ¿Sensaciones dentro de la fábrica?

Pues estamos trabajando muy bien. Realmente con mucha presión, sí, pero con muchas ganas. Con ganas de que esto vuelva a arrancar, porque queremos estar en contacto con la competición y las evoluciones. Debo decir que estamos trabajando muy bien con Honda. Y que pese a que ninguno de los dos estamos contentos de donde estamos, se está trabajando en equipo de una manera muy sólida.

¿Cómo llegaran a Miami? También se habla de esa posible mejora del motor.

Bueno, nosotros seguimos trabajando en el tema de mitigar al máximo las vibraciones y en intentar aumentar sobre todo la fiabilidad y que los pilotos lleguen a final de carrera sin ningún problema. A partir de aquí hay muchos rumores, pero nosotros solo podemos decir que estamos trabajando igual que trabajábamos para las primeras carreras, no hay ningún cambio.

¿Cómo ve a Fernando Alonso? Ahora dormirá poco tras ser padre...

No he hablado con él estos últimos días, pero le veo súper motivado. Con muchísimas ganas y creo, como siempre, su vida personal nunca le ha afectado en su rendimiento en pista. Fernando vive por y para el automovilismo.

Fernando Alonso en el box de Aston Martin / Zak Mauger / Aston Martin F1 Team

¿Continuará Fernando Alonso en la Fórmula 1?

Ojalá, ojalá. Es el deseo de todos. Pero al final dependerá de él y de su vida y de lo que él quiera hacer. Siempre digo lo mismo. Tenemos que olvidarnos de lo que él quiera. Nosotros lo que tenemos que hacer es que darle el mejor coche posible para que su decisión sea más fácil.

¿Cree que Alonso seguirá una temporada más?

No lo sé, sinceramente. Con Fernando he aprendido a, primero, no juzgarle y no tomar decisiones precipitadas. Pensaba que Fernando se iba a retirar en 2024. De hecho, todo mi calendario de ese año lo organicé en base a la idea de que Fernando se retiraba. Hay que estar muy presente en las carreras porque Fernando es único y quería estar con él. Y luego, a cabo de pocas carreras, un día va y me dice que está mirando de renovar el contrato dos años. Y digo, ‘¿pero qué historias me está contando?’ ... Entonces, vamos a disfrutar carrera a carrera y no pensar demasiado en ello.

¿Cómo ve que aquí en España las audiencias de la Fórmula 1 estén cayendo?

No lo sé. Al final, las audiencias de la Fórmula 1 dependen en España, en cada país, por sus héroes nacionales. Creo que eso es lo que mueve más a los aficionados. En estos momentos hemos tenido un inicio de temporada muy difícil. Nosotros, Aston Martin, dificilísimo. Williams, terriblemente difícil. Entonces, es normal y es lógico. Pero bueno, al final volvemos a lo mismo. También detecto la ilusión en la calle, la gente, los aficionados, por revertir esta situación. En el momento que les demos alguna excusa a los aficionados a volver a conectarse, estarán ahí.