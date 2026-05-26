¿Qué pasó con el asiento de Alonso en Canadá?

Fernando Alonso firmó en Canadá, el pasado domingo, su tercer abandono en cinco grandes premios. Pero esta vez no se trató de un fallo de fiabilidad del Aston Martin Honda, si no de un problema con el asiento del coche, tal como confirmó el equipo después de la carrera.

El propio Alonso, que llegó a remontar hasta la 10ª plaza en la salida pero después fue perdiendo posiciones hasta caer al fondo del pelotón, justificó bajarse del AMR26 cuando ya no se jugaba nada: “Me sentía cada vez más incómodo con las vueltas, estábamos fuera de los puntos y sin amenaza de lluvia por delante. Así que decidimos parar el sufrimiento", resumió.

El director de pista de Aston Martin, Mike Krack, reveló que “Fernando llevaba un tiempo incómodo, nunca hasta el punto de que fuera un verdadero obstáculo, pero es como un punto de presión en el que sientes que va a peor y peor, y creo que tenemos que reconsiderar un poco la posición del asiento".

“Con estos coches intentas ir lo más bajo posible y si miras cómo se sientan los pilotos en los últimos años, cada vez se han ido inclinando más y más hacia una posición tumbada. Tenemos que revisarlo, quizá hayamos ido demasiado lejos y habrá que reconsiderarlo todo un poco, volviendo a cómo lo hacíamos antes", concluyó el luxemburgués.

Segun una información del diario Marca, Alonso utiliza desde hace años un un sistema de cojines lumbares hinchables para proteger su espalda, en la que arrastra molestias después de tantos años al volante. En Aston Martin se lo ajustaron a medida y podría ser que en Montreal se dañara,ya sea durante la carrera del domingo, o a raíz de su accidente en la clasificación sprint del viernes.