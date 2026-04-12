Así pasan sus 'vacaciones' los pilotos de F1: tenis en Montecarlo y charla con Alcaraz y Sinner

El fin del Gran Premio de Japón marcó el inicio de un largo parón de casi cinco semanas en Fórmula 1. El conflicto bélico en Oriente Medio ha provocado la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí, dejando a los fans sin carreras. Los 22 pilotos de la parrilla volverán a la acción para el Gran Premio de Miami, que se disputará ell fin de semana del 1 al 3 de mayo, por lo que han tenido algunos días libres para dedicar su tiempo al ocio. Y coincidiendo que muchos de ellos residen en Mónaco, se han dejado ver por el Masters 1000 de Montecarlo.

La realidad es que los compromisos en pista no se han detenido para todos. Muchos de los equipos siguen desarrollando sus monoplazas para este 2026 en trabajo en sus fábricas y simuladores, mientras otros aprovechan 'filming days' o pruebas TPC (Testing of previous cars) para seguir sacando información en pista. También han sido importantes los test de con neumáticos de lluvia que Pirelli está llevando a cabo, de los que ya ha formado parte Lewis Hamilton con Ferrari y que McLaren y Mercedes tendrán que completar esta semana en Nürburgring.

Pero no todo será trabajar. También tiene que haber tiempo para el descanso. Bien es sabido que gran parte de la parrilla de Fórmula 1 reside en Mónaco, donde se disputa uno de los Grandes Premios más destacados de la temporada (este curso, del 5 al 7 de junio). Y es por eso que a lo largo de esta semana, varios de ellos se han dejado ver en el Masters 1000 de Montecarlo.

Primero fue el turno de George Russell. El piloto británico, actualmente segundo en el campeonato, es un gran fan del tenis y por eso no quiso perderse la victoria de Jannik Sinner contra Felix Auger-Aliassime en cuartos de final del torneo. Observó atentamente la victoria por 6-3 y 6-4 y protagonizó una breve charla con el número 2 del mundo.

Pero eso no fue todo. Carlos Alcaraz y Valentin Vacherot se enfrentaron en 'semis' con victoria a favor del español por 6-4 y 6-4 y Alexander Albon, Gabriel Bortoleto y Oliver Bearman estuvieron ahí para presenciarlo. Tras el encuentro, que clasificó al murciano a la final de este domingo ante Sinner, el grupo de pilotos protagonizó un 'momentazo' con él. "Te estábamos animando", aseguraban a Carlitos.

Los jóvenes charlaron sobre el Gran Premio de Mónaco y Roland Garros. Y es que ambas citas coinciden en fechas, puesto que la final del Grand Slam es el 7 de junio, como la carrera. "Esperamos no verte en Mónaco", bromeaba Bearman. "Si, espero que no", decía Alcaraz, que espera poder llegar a la final del torneo que ya se llevó en 2025.