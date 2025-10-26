Fórmula 1
Parrilla de salida del Gran Premio de México de F1, con Sainz 12º y Alonso, 14º
Lando Norris abrirá la parrilla por delante de los Ferrari, con Verstappen quinto y el líder Piastri, séptimo. El australiano gana una posición por la sanción que arrastra Sainz desde Austin
Lando Norris ha conseguido una sufrida pole en el Gran Premio de México 2025. El piloto británico de McLaren ha tenido que emplearse a fondo para batir a Charles Leclerc y lograr su quinta pole de la temporada y la decimocuarta de su carrera en la Fórmula 1.
La buena noticia para Lando es que Max Verstappen solo ha podido ser quinto y su compañero Oscar Piastri, líder del campeonato, sigue en apuros y este domingo arrancará séptimo en parrilla. El australiano, con muchas dificultades todo el fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ha acabado octavo, pero ha ganado una plaza gracias la sanción de cinco puestos que arrastra Carlos Sainz a raíz de su accidente con Antonelli en Austin.
El madrileño ha brillado para ser séptimo y minimizar daños por lo que partirá duodécimo y con una difícil misión de remontada en carrera. Fernando Alonso ha tenido que conformarse con el decimocuarto lugar tras caer en Q2 con Aston Martin.
GP de México (QP)
1. Lando Norris (McLaren) 1'15"588
2. Charles Leclerc (Ferrari) 1'15"848
3. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'15"938
4. George Russell (Mercedes) 1'16"034
5. Max Verstappen (Red Bull) 1'16"070
6. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'16"118
7. Oscar Piastri (McLaren) 1'16"174
8. Isack Hadjar (Visa RB) 1'16"252
9. Oliver Bearman (Haas) 1'16"460
10. Yuki Tsunoda (Red Bull) 1'16"816
11. Esteban Ocon (Haas) 1'16"837
12. Carlos Sainz (Williams) 1'16"172
13. Nico Hülkengerg (Sauber) 1'17"016
14. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'17"103
15. Liam Lawson (Visa RB) 1'18"072
16. Gabriel Bortoleto (Sauber) 1'17"412
17. Alexander Albon (Williams) 1'17"490
18. Pierre Gasly (Alpine) 1'17"846
19. Lance Stroll (Aston Martin) 1'17"606
20. Franco Colapinto (Alpine) 1'17"67
