Parrilla de salida del Gran Premio de Brasil de F1, con Alonso 11º y Sainz, 15º

Lando Norris ha repetido pole en Brasil y por segundo año consecutivo volverá a abrir la parrilla en el circuito de Interlagos. El piloto británico, que por la manaña ha dominado de principio a fin en la carrera sprint, ha demostrado que está en estado de gracia y se ha asegurado el mejor escenario posible para mañana domingo, ante el desastre de Max Verstappen, que ha caído eliminado en primera ronda y arrancará 16º y superando también a su compañero Piastri, que partirá cuarto.

Fernando Alonso, que venía de lograr un gran sexto puesto en la sprint con Aston Martin, no ha sido tan competitivo en la clasificación, que se ha desarrollado en condiciones distintas, en seco y con elevadas temperaturas. El asturiano ha caído en Q2 y saldrá. Carlos Sainz, eliminado también en segunda ronda, partirá decimoquinto, justo por delante de Verstappen.

GP de Brasil (QP)

1. Lando Norris (McLaren) 1'09"511

2. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'09"685

3. Charles Leclerc (Ferrari) 1'09"805

4. Oscar Piastri (McLaren) 1'09"886

5. Isack Hadjar (Visa RB) 1'09"931

6. George Russell (Mercedes) 1'09"942

7. Liam Lawson (Visa RB) 1'09"962

8. Oliver Bearman (Haas) 1'09"977

9. Pierre Gasly (Alpine) 1'10"002

10. Nico Hülkengerg (Sauber) 1'10"039

11. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'10"001

12. Alexander Albon (Williams) 1'10"053

13. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'10"100

14. Lance Stroll (Aston Martin) 1'10"161

15. Carlos Sainz (Williams) 1'10"472

16. Max Verstappen (Red Bull) 1'10"403

17. Esteban Ocon (Haas) 1'10"438

18. Franco Colapinto (Alpine) 1'10"632

19. Yuki Tsunoda (Red Bull) 1'10"711

20. Gabriel Bortoleto (Sauber) S.T.