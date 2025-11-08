Fórmula 1
Parrilla de salida del Gran Premio de Brasil de F1, con Alonso 11º y Sainz, 15º
Lando Norris arrancará desde la pole en Brasil y Sainz saldrá justo por delante de Verstappen, sorprendentemente eliminado en primera ronda de clasificación
Lando Norris ha repetido pole en Brasil y por segundo año consecutivo volverá a abrir la parrilla en el circuito de Interlagos. El piloto británico, que por la manaña ha dominado de principio a fin en la carrera sprint, ha demostrado que está en estado de gracia y se ha asegurado el mejor escenario posible para mañana domingo, ante el desastre de Max Verstappen, que ha caído eliminado en primera ronda y arrancará 16º y superando también a su compañero Piastri, que partirá cuarto.
Fernando Alonso, que venía de lograr un gran sexto puesto en la sprint con Aston Martin, no ha sido tan competitivo en la clasificación, que se ha desarrollado en condiciones distintas, en seco y con elevadas temperaturas. El asturiano ha caído en Q2 y saldrá. Carlos Sainz, eliminado también en segunda ronda, partirá decimoquinto, justo por delante de Verstappen.
GP de Brasil (QP)
1. Lando Norris (McLaren) 1'09"511
2. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'09"685
3. Charles Leclerc (Ferrari) 1'09"805
4. Oscar Piastri (McLaren) 1'09"886
5. Isack Hadjar (Visa RB) 1'09"931
6. George Russell (Mercedes) 1'09"942
7. Liam Lawson (Visa RB) 1'09"962
8. Oliver Bearman (Haas) 1'09"977
9. Pierre Gasly (Alpine) 1'10"002
10. Nico Hülkengerg (Sauber) 1'10"039
11. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'10"001
12. Alexander Albon (Williams) 1'10"053
13. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'10"100
14. Lance Stroll (Aston Martin) 1'10"161
15. Carlos Sainz (Williams) 1'10"472
16. Max Verstappen (Red Bull) 1'10"403
17. Esteban Ocon (Haas) 1'10"438
18. Franco Colapinto (Alpine) 1'10"632
19. Yuki Tsunoda (Red Bull) 1'10"711
20. Gabriel Bortoleto (Sauber) S.T.
- "Lo pasé mal en el Barça, me lo tomé como algo muy personal, tendría que haber disfrutado más"
- Barça - Real Madrid, en directo: Clásico de Euroliga hoy en el Palau
- Abde hace historia en el Betis y su precio se dispara
- Vuelve la zurda más mágica de La Masia
- El cachondeo de la selección polaca por las fotos de Anna Lewandowska: 'Durante mucho tiempo nadie quiso decirle la verdad a Robert
- El Barça vuelve al Spotify Camp Nou, en directo hoy: entrenamiento, discursos y última hora, en vivo
- "El Camp Nou comparado con la lata de sardinas del Bernabéu no tiene color"
- Arthur impresiona de nuevo