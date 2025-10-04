Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Parrilla de salida del GP de Singapur, con Alonso 10º y Sainz, bajo amenaza de sanción

George Russell arrancará en pole este domingo en el circuito Marina Bay de Singapur, por delante de Verstappen. Alonso ha entrado en Q3 y saldrá décimo, mientras Sainz caerá al fondo de la parrilla por una infracción técnica de Williams

Russell saldrá en pole en Singapur, pero con la amenaza de Verstappen , segundo en parrilla

Laura López Albiac

George Russell ha sorprendió a los favoritos en el circuito de Marina Bay al anotarse la ‘pole position’ en el Gran Premio de Singapur por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).

Fernando Alonso exprimió su Aston Martin para alcanzar la Q3 y firmar el décimo puesto, "el máximo al que podemos aspirar con este coche si los cuatro grandes no fallan", ha señalado. Carlos Sainz se había asegurado la decimotercera posición de parrilla, justo detrás de su compañero Albon, después de caer eliminados ambos Williams en la segunda ronda. Sin embargo, la FIA ha detectado una infracción técnica en ambos coches y se espera que sean descalificados, lo que dejaría a Sainz último en parrilla.

GP de Singapur (QP)

  1. George Russell (GBR / Mercedes) 1:29.158
  2. Max Verstappen (PB/ Red Bull Racing) 1:29.340
  3. Oscar Piastri (AUS / McLaren) 1:29.524
  4. Andrea Kimi Antonelli (ITA / Mercedes) 1:29.537
  5. Lando Norris (GBR / McLaren) 1:29.586
  6. Lewis Hamilton (GBR / Ferrari) 1:29.688
  7. Charles Leclerc (MON / Ferrari) 1:29.784
  8. Isack Hadjar (FRA / Racing Bulls) 1:29.846
  9. Oliver Bearman (GBR / Haas) 1:29.868
  10. Fernando Alonso (ESP / Aston Martin) 1:29.955
  11. Nico Hülkenberg (ALE/ Sauber) 1:30.141
  12. Alexander Albon (THA / Williams) 1:30.202
  13. Carlos Sainz (ESP / Williams) 1:30.235
  14. Liam Lawson (NZL / Racing Bulls) 1:30.320
  15. Yuki Tsunoda (JPN / Red Bull Racing) 1:30.353
  16. Gabriel Bortoleto (BRA / Sauber) 1:30.820
  17. Lance Stroll (CAN / Aston Martin) 1:30.949
  18. Franco Colapinto (ARG / Alpine) 1:30.982
  19. Esteban Ocon (FRA / Haas) 1:30.989
  20. Pierre Gasly (FRA / Alpine) 1:31.261

