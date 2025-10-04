Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de Singapur, con Alonso 10º y Sainz, bajo amenaza de sanción
George Russell arrancará en pole este domingo en el circuito Marina Bay de Singapur, por delante de Verstappen. Alonso ha entrado en Q3 y saldrá décimo, mientras Sainz caerá al fondo de la parrilla por una infracción técnica de Williams
George Russell ha sorprendió a los favoritos en el circuito de Marina Bay al anotarse la ‘pole position’ en el Gran Premio de Singapur por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).
Fernando Alonso exprimió su Aston Martin para alcanzar la Q3 y firmar el décimo puesto, "el máximo al que podemos aspirar con este coche si los cuatro grandes no fallan", ha señalado. Carlos Sainz se había asegurado la decimotercera posición de parrilla, justo detrás de su compañero Albon, después de caer eliminados ambos Williams en la segunda ronda. Sin embargo, la FIA ha detectado una infracción técnica en ambos coches y se espera que sean descalificados, lo que dejaría a Sainz último en parrilla.
GP de Singapur (QP)
- George Russell (GBR / Mercedes) 1:29.158
- Max Verstappen (PB/ Red Bull Racing) 1:29.340
- Oscar Piastri (AUS / McLaren) 1:29.524
- Andrea Kimi Antonelli (ITA / Mercedes) 1:29.537
- Lando Norris (GBR / McLaren) 1:29.586
- Lewis Hamilton (GBR / Ferrari) 1:29.688
- Charles Leclerc (MON / Ferrari) 1:29.784
- Isack Hadjar (FRA / Racing Bulls) 1:29.846
- Oliver Bearman (GBR / Haas) 1:29.868
- Fernando Alonso (ESP / Aston Martin) 1:29.955
- Nico Hülkenberg (ALE/ Sauber) 1:30.141
- Alexander Albon (THA / Williams) 1:30.202
- Carlos Sainz (ESP / Williams) 1:30.235
- Liam Lawson (NZL / Racing Bulls) 1:30.320
- Yuki Tsunoda (JPN / Red Bull Racing) 1:30.353
- Gabriel Bortoleto (BRA / Sauber) 1:30.820
- Lance Stroll (CAN / Aston Martin) 1:30.949
- Franco Colapinto (ARG / Alpine) 1:30.982
- Esteban Ocon (FRA / Haas) 1:30.989
- Pierre Gasly (FRA / Alpine) 1:31.261
