Parrilla de salida del GP de Singapur, con Alonso 10º y Sainz, bajo amenaza de sanción

George Russell ha sorprendió a los favoritos en el circuito de Marina Bay al anotarse la ‘pole position’ en el Gran Premio de Singapur por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).

Fernando Alonso exprimió su Aston Martin para alcanzar la Q3 y firmar el décimo puesto, "el máximo al que podemos aspirar con este coche si los cuatro grandes no fallan", ha señalado. Carlos Sainz se había asegurado la decimotercera posición de parrilla, justo detrás de su compañero Albon, después de caer eliminados ambos Williams en la segunda ronda. Sin embargo, la FIA ha detectado una infracción técnica en ambos coches y se espera que sean descalificados, lo que dejaría a Sainz último en parrilla.

GP de Singapur (QP)