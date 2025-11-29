Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de Qatar, con Sainz 7º y Alonso, 8º
Piastri se aferra a sus opciones de título y firma la pole en Qatar, por delante de Norris y Verstappen. Un resultado que augura máxima tensión en la carrera de este domingo, que puede coronar a Lando. Los españoles, en el top ocho.
Después de su victoria previa en el sprint, Oscar Piastri ha vuelto a ser el piloto más determinante en la clasificación del GP de Qatar y se ha llevado la pole para la carrera de este domingo, batiendo a su compañero Lando Norris por una décima y a Max Verstappen por dos. Carlos Sainz ha amarrado el séptimo puesto y Fernando Alonso, el octavo.
Norris, líder del campeonato con 22 puntos sobre Piastri y 25 respecto a Verstappen, necesita sumar 25 más que ambos rivales para coronarse anticipadamente en Losail y convertirse en el primer campeón de McLaren desde 2008.
GP de Qatar (QP)
1. Oscar Piastri (McLaren) 1'19"387
2. Lando Norris (McLaren) 1'19"495
3. Max Verstappen (Red Bull) 1'19"651
4. George Russell (Mercedes) 1'19"662
5. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'19"846
6. Isack Hadjar (Visa RB) 1'20"114
7. Carlos Sainz (Williams) 1'20"287
8. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'20"418
9. Pierre Gasly (Alpine) 1'20"477
10. Charles Leclerc (Ferrari) 1'20"561
11. Nico Hülkengerg (Sauber) 1'20"353
12. Liam Lawson (Visa RB) 1'20"433
13. Oliver Bearman (Haas) 1'20"438
14. Gabriel Bortoleto (Sauber) 1'20"534
15. Alexander Albon (Williams) 1'20"629
16. Yuki Tsunoda (Red Bull) 1'20"761
17. Esteban Ocon (Haas) 1'20"864
18. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'20"907
19. Lance Stroll (Aston Martin) 1'21"058
20. Franco Colapinto (Alpine) 1'21"137
*Bortoleto -5P por sanción
