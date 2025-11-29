Parrilla de salida del GP de Qatar, con Sainz 7º y Alonso, 8º

Después de su victoria previa en el sprint, Oscar Piastri ha vuelto a ser el piloto más determinante en la clasificación del GP de Qatar y se ha llevado la pole para la carrera de este domingo, batiendo a su compañero Lando Norris por una décima y a Max Verstappen por dos. Carlos Sainz ha amarrado el séptimo puesto y Fernando Alonso, el octavo.

Norris, líder del campeonato con 22 puntos sobre Piastri y 25 respecto a Verstappen, necesita sumar 25 más que ambos rivales para coronarse anticipadamente en Losail y convertirse en el primer campeón de McLaren desde 2008.

GP de Qatar (QP)

1. Oscar Piastri (McLaren) 1'19"387

2. Lando Norris (McLaren) 1'19"495

3. Max Verstappen (Red Bull) 1'19"651

4. George Russell (Mercedes) 1'19"662

5. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'19"846

6. Isack Hadjar (Visa RB) 1'20"114

7. Carlos Sainz (Williams) 1'20"287

8. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'20"418

9. Pierre Gasly (Alpine) 1'20"477

10. Charles Leclerc (Ferrari) 1'20"561

11. Nico Hülkengerg (Sauber) 1'20"353

12. Liam Lawson (Visa RB) 1'20"433

13. Oliver Bearman (Haas) 1'20"438

14. Gabriel Bortoleto (Sauber) 1'20"534

15. Alexander Albon (Williams) 1'20"629

16. Yuki Tsunoda (Red Bull) 1'20"761

17. Esteban Ocon (Haas) 1'20"864

18. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'20"907

19. Lance Stroll (Aston Martin) 1'21"058

20. Franco Colapinto (Alpine) 1'21"137

*Bortoleto -5P por sanción