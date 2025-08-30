Parrilla de salida del GP de Países Bajos, con Sainz 9º y Alonso, 10º

Oscar Piastri saldrá desde la pole este domingo (15:00 horas) en el Gran Premio de los Países Bajos, decimoquinta cita de la temporada. El piloto australiano, que lidera el Mundial con 9 puntos de ventaja sobre Lando Norris, partirá por delante de su compañero y del ídolo local, Max Verstappen, que ha sido tercero con el Red Bull en una ajustada clasificación.

Los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso han conseguido su propósito principal de alcanzar la última ronda, pero una vez en Q3 no han podido destacar y mañana partirán noveno y décimo, respectivamente.

Después de la sorpresa del viernes, cuando consiguió terminar segundo entre los dos McLaren, se esperaba que Alonso pudiese aspirar a metas más altas en Zandvoort, un circuito que siempre se le ha dado bien y en el que firmó su último podio. Sin embargo, el asturiano no ha tenido opción de desafiar a los grandes, después de la reacción de Ferrari y Visa RB.

GP de Países Bajos (QP)

1. Oscar Piastri (McLaren) 1'08"662

2. Lando Norris (McLaren) 108"674

3. Max Verstappen (Red Bull) 1'08"925

4. Isack Hadjar (Visa RB) 1'09"208

5. George Russell (Mercedes) 1'09"255

6. Charles Leclerc (Ferrari) 1'09"340

7. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'09"390

8. Liam Lawson (Visa RB) 1'09"500

9. Carlos Sainz (Williams) 1'09"505

10. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'09"630

11. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'09"493

12. Yuki Tsunoda (Red Bull) 1'09"622

13. Gabriel Bortoleto (Sauber) 1'09"622

14. Pierre Gasly (Alpine) 1'09"637

15. Alexander Albon (Williams) 1'09"652

16. Franco Colapinto (Alpine) 1'10"104

17. Nico Hülkengerg (Sauber) 1'10"195

18. Esteban Ocon (Haas) 1'10"197

19. Oliver Bearman (Haas) 1'10"262

20. Lance Stroll (Aston Martin) S.T.