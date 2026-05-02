Parrilla de salida para el GP de Miami 2026 de F1, con Sainz 14º y Alonso, 18º

Este domingo, si la lluvia y las tormentas eléctricas que pronostican los meteorólogos en Miami lo permiten, Kimi Antonelli arrancará desde la pole position por tercera vez consecutiva en cuatro grandes premios. Pero a diferencia del paseo de Mercedes en Australia, China y Japón, esta vez la clasificación ha resultado muy igualada y Max Verstappen ha desafiado hasta el final al piloto italiano, líder del Mundial.

Tras ellos, en segunda fila de parrilla, saldrán un Ferrari, el de Charles Leclerc, y un McLaren, el del vigente campeón Lando Norris, que por la tarde ha impuesto su ley en la carrera sprint de Miami. Los cuatro grandes se han reforzado durante el parón de cinco semanas y la F1 ha salido ganando en emoción, aunque los españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso siguen lejos.

GP de Miami (QP)

1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'27"798

2. Max Verstappen (Red Bull) 1'27"964

3. Charles Leclerc (Ferrari) 1'28"143

4. Lando Norris (McLaren) 1'28"183

5. George Russell (Mercedes) 1'28"197

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'28"319

7. Oscar Piastri (McLaren) 1'28"500

8. Franco Colapinto (Alpine) 1'28"762

9. Isack Hadjar (Red Bull) 1'28"789

10. Pierre Gasly (Alpine) 1'28"810

11. Nico Hülkengerg (Audi) 1'29"439

12. Liam Lawson (Visa RB) 1'29"499

13. Oliver Bearman (Haas) 1'29"567

14. Carlos Sainz (Williams) 1'29"568

15. Esteban Ocon (Haas) 1'29"772

16. Alexander Albon (Williams) 1'29"946

17. Arvid Lindblad (Visa RB) 1'30"133

18. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'31"098

19. Lance Stroll (Aston Martin) 1'31"164

20. Valtteri Bottas (Cadillac) 1'31"629

21. Sergio Pérez (Cadillac) 1'31"967

22. Gabriel Bortoleto (Audi) 1'33"737