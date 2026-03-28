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Fórmula 1

Parrilla de salida del GP de Japón, con Sainz 16º y Alonso, 21º

Por segunda ocasión consecutiva, Kimi Antonelli saldrá desde la pole en Japón. Alonso ha confirmado los peores pronósticos en casa de Honda y partirá penúltimo, con Carlos Sainz en 16ª plaza

Mercedes abrirá la parrilla de salida en Japón, con Antonelli y Russell

Mercedes abrirá la parrilla de salida en Japón, con Antonelli y Russell / F1

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Kimi Antonelli ha logrado la pole en el Gran Premio de Japón F1 2026. El piloto italiano ha batido por casi tres décimas a su compañero de equipo George Russell, mientras que Oscar Piastri ha sido el que más se ha acercado a los Mercedes y este domingo partirá tercero.

Carlos Sainz ha sellado la decimosexta posición y Fernando Alonso, la penúltima –ambos, por delante de sus compañeros–, Albon y Stroll, respectivamente. La gran sorpresa de la clasificación ha sido la prematura eliminación de Max Verstappen en segunda ronda con un Red Bull que el neerlandés considera "incontrolable".

GP de Japón. Clasificación:

1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'28"778

2. George Russell (Mercedes) 1'29"076

3. Oscar Piastri (McLaren) 1'29"132

4. Charles Leclerc (Ferrari) 1'29"405

5. Lando Norris (McLaren) 1'29"409

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'29"567

7. Pierre Gasly (Alpine) 1'29"691

8. Isack Hadjar (Red Bull) 1'29"978

9. Gabriel Bortoleto (Audi) 1'30"274

10. Arvid Lindblad (Visa RB) 1'30"319

11. Max Verstappen (Red Bull) 1'30"262

12. Esteban Ocon (Haas) 1'30"309

13. Nico Hülkengerg (Audi) 1'30"387

14. Liam Lawson (Visa RB) 1'30"495

15. Franco Colapinto (Alpine) 1'30"627

16. Carlos Sainz (Williams) 1'31"033

17. Alexander Albon (Williams) 1'31"088

18. Oliver Bearman (Haas) 1'31"090

19. Sergio Pérez (Cadillac) 1'32"206

20. Valtteri Bottas (Cadillac) 1'32"330

21. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'32"646

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22. Lance Stroll (Aston Martin) 1'32"920

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