Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de Japón, con Sainz 16º y Alonso, 21º
Por segunda ocasión consecutiva, Kimi Antonelli saldrá desde la pole en Japón. Alonso ha confirmado los peores pronósticos en casa de Honda y partirá penúltimo, con Carlos Sainz en 16ª plaza
Kimi Antonelli ha logrado la pole en el Gran Premio de Japón F1 2026. El piloto italiano ha batido por casi tres décimas a su compañero de equipo George Russell, mientras que Oscar Piastri ha sido el que más se ha acercado a los Mercedes y este domingo partirá tercero.
Carlos Sainz ha sellado la decimosexta posición y Fernando Alonso, la penúltima –ambos, por delante de sus compañeros–, Albon y Stroll, respectivamente. La gran sorpresa de la clasificación ha sido la prematura eliminación de Max Verstappen en segunda ronda con un Red Bull que el neerlandés considera "incontrolable".
GP de Japón. Clasificación:
1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'28"778
2. George Russell (Mercedes) 1'29"076
3. Oscar Piastri (McLaren) 1'29"132
4. Charles Leclerc (Ferrari) 1'29"405
5. Lando Norris (McLaren) 1'29"409
6. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'29"567
7. Pierre Gasly (Alpine) 1'29"691
8. Isack Hadjar (Red Bull) 1'29"978
9. Gabriel Bortoleto (Audi) 1'30"274
10. Arvid Lindblad (Visa RB) 1'30"319
11. Max Verstappen (Red Bull) 1'30"262
12. Esteban Ocon (Haas) 1'30"309
13. Nico Hülkengerg (Audi) 1'30"387
14. Liam Lawson (Visa RB) 1'30"495
15. Franco Colapinto (Alpine) 1'30"627
16. Carlos Sainz (Williams) 1'31"033
17. Alexander Albon (Williams) 1'31"088
18. Oliver Bearman (Haas) 1'31"090
19. Sergio Pérez (Cadillac) 1'32"206
20. Valtteri Bottas (Cadillac) 1'32"330
21. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'32"646
22. Lance Stroll (Aston Martin) 1'32"920
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