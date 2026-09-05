FÓRMULA 1
La parrilla de salida del GP de Italia, con Sainz 13º y Alonso, 18º
Las penalizaciones en parrilla de Antonelli, Albon y Lawson permiten escalar posiciones a los españoles Sainz y Alonso. Pierre Gasly saldrá desde la pole en Monza.
El francés Pierre Gasly saldrá por primera vez en su carrera desde la pole position en el GP de Italia. El piloto de Alpine ha batido por 60 milésimas al gran favorito en Monza, George Russell, que arrancará segundo este domingo con la intención de recortar diferencias con su compañero y líder del Mundial Kimi Antonelli, penalizado por cambiar motor y relegado al fondo de la parrilla.
Las sanciones del italiano, Albon y Lawson por montar nuevas unidades de potencia este fin de semana han permitido escalar posiciones a Carlos Sainz y Fernando Alonso, que tras clasificar 15º y 21º respectivamente, mañana partirán 13º y 18º en Monza.
GP de Italia. (QP)
1. Pierre Gasly (Alpine) 1'21"786
2. George Russell (Mercedes) 1'21"846
3. Oscar Piastri (McLaren) 1'21"966
4. Charles Leclerc (Ferrari) 1'22"004
5. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'22"011
6. Max Verstappen (Red Bull) 1'22"070
7. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'22"093
8. Franco Colapinto (Alpine) 1'22"220
9. Lando Norris (McLaren) 1'22"256
10. Arvid Lindblad (Visa RB) 1'22"286
11. Gabriel Bortoleto (Audi) 1'22"517
12. Oliver Bearman (Haas) 1'22"756
13. Nico Hülkengerg (Audi) 1'22"779
14. Liam Lawson (Red Bull) 1'22"821
15. Carlos Sainz (Williams) 1'23"453
16. Esteban Ocon (Haas) 1'23"454
17. Yuki Tsunoda (Visa RB) 1'23"755
18. Alexander Albon (Williams) 1'24"356
19, Valtteri Bottas (Cadillac) 1'24"364
20. Sergio Pérez (Cadillac) 1'24"595
21. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'25"150
22. Lance Stroll (Aston Martin) 1'25"222
Parrilla de salida (tras sanciones):
1. Pierre Gasly (Alpine)
2. George Russell (Mercedes)
3. Oscar Piastri (McLaren)
4. Charles Leclerc (Ferrari)
5. Lewis Hamilton (Ferrari)
6. Max Verstappen (Red Bull)
7. Franco Colapinto (Alpine)
8. Lando Norris (McLaren)
9. Arvid Lindblad (Visa RB)
10. Gabriel Bortoleto (Audi)
11. Oliver Bearman (Haas)
12. Nico Hülkengerg (Audi)
13. Carlos Sainz (Williams)
14. Esteban Ocon (Haas)
15. Yuki Tsunoda (Visa RB)
16, Valtteri Bottas (Cadillac)
17. Sergio Pérez (Cadillac)
18. Fernando Alonso (Aston Martin)
19. Lance Stroll (Aston Martin)
20. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'22"093
21, Liam Lawson (Red Bull) 1'22"821
22. Alexander Albon (Williams) 1'24"356
*Antonelli, Lawson y Albon saldrán al fondo de la parrilla en Monza por montar una nueva unidad de potencia y exceder el límite de componentes permitido
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