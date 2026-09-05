La parrilla de salida del GP de Italia, con Sainz 13º y Alonso, 18º

El francés Pierre Gasly saldrá por primera vez en su carrera desde la pole position en el GP de Italia. El piloto de Alpine ha batido por 60 milésimas al gran favorito en Monza, George Russell, que arrancará segundo este domingo con la intención de recortar diferencias con su compañero y líder del Mundial Kimi Antonelli, penalizado por cambiar motor y relegado al fondo de la parrilla.

Las sanciones del italiano, Albon y Lawson por montar nuevas unidades de potencia este fin de semana han permitido escalar posiciones a Carlos Sainz y Fernando Alonso, que tras clasificar 15º y 21º respectivamente, mañana partirán 13º y 18º en Monza.

GP de Italia. (QP)

1. Pierre Gasly (Alpine) 1'21"786

2. George Russell (Mercedes) 1'21"846

3. Oscar Piastri (McLaren) 1'21"966

4. Charles Leclerc (Ferrari) 1'22"004

5. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'22"011

6. Max Verstappen (Red Bull) 1'22"070

7. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'22"093

8. Franco Colapinto (Alpine) 1'22"220

9. Lando Norris (McLaren) 1'22"256

10. Arvid Lindblad (Visa RB) 1'22"286

11. Gabriel Bortoleto (Audi) 1'22"517

12. Oliver Bearman (Haas) 1'22"756

13. Nico Hülkengerg (Audi) 1'22"779

14. Liam Lawson (Red Bull) 1'22"821

15. Carlos Sainz (Williams) 1'23"453

16. Esteban Ocon (Haas) 1'23"454

17. Yuki Tsunoda (Visa RB) 1'23"755

18. Alexander Albon (Williams) 1'24"356

19, Valtteri Bottas (Cadillac) 1'24"364

20. Sergio Pérez (Cadillac) 1'24"595

21. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'25"150

22. Lance Stroll (Aston Martin) 1'25"222

Parrilla de salida (tras sanciones):

1. Pierre Gasly (Alpine)

2. George Russell (Mercedes)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Lewis Hamilton (Ferrari)

6. Max Verstappen (Red Bull)

7. Franco Colapinto (Alpine)

8. Lando Norris (McLaren)

9. Arvid Lindblad (Visa RB)

10. Gabriel Bortoleto (Audi)

11. Oliver Bearman (Haas)

12. Nico Hülkengerg (Audi)

13. Carlos Sainz (Williams)

14. Esteban Ocon (Haas)

15. Yuki Tsunoda (Visa RB)

16, Valtteri Bottas (Cadillac)

17. Sergio Pérez (Cadillac)

18. Fernando Alonso (Aston Martin)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

20. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'22"093

21, Liam Lawson (Red Bull) 1'22"821

22. Alexander Albon (Williams) 1'24"356

*Antonelli, Lawson y Albon saldrán al fondo de la parrilla en Monza por montar una nueva unidad de potencia y exceder el límite de componentes permitido