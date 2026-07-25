Parrilla de salida del GP de Hungría, con Alonso 16º y Sainz, 18º

Lando Norris ha logrado la primera Pole 'no Mercedes' de la temporada este sábado en Budapest y también la primera como vigente campeón, con el dorsal número 1 en el chasis del McLaren. El piloto británico ha batido por sólo 12 milésimas a Lewis Hamilton y este domingo abrirá la parrilla de salida del GP de Hungría por delante de su compatriota y de su compañero Charles Leclerc, mientras el líder del Mundial Kimi Antobelli se ha visto relegado a la cuarta plaza.

Las posiciones podrían cambiar porque después de una última vuelta caótica, con dos banderas amarillas sucesivas por la salida de pista de Max Verstappen y la avería del Mercedes de Russell por una fuga de agua, han dejado abierta una investigación por presunta infracción de Antoneli. A Hamilton también se le ha llamado a comisarios por obstaculizar a Piastri.

Fernando Alonso ha pasado a la Q2 por primera vez con su mejorado Aston Martin y Carlos Sainz ha terminado decimoctavo, tras caer en primera ronda.

GP de Hungría (QP)

1. Lando Norris (McLaren) 1'17"207

2. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'17"219

3. Charles Leclerc (Ferrari) 1'17"445

4. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'17"479

5. Oscar Piastri (McLaren) 1'17"684

6. Max Verstappen (Red Bull) 1'17"725

7. George Russell (Mercedes) 1'17"760

8. Isack Hadjar (Red Bull) 1'17"856

9. Arvid Lindblad (Visa RB) 1'18"281

10. Nico Hülkengerg (Audi) 1'18"686

11. Liam Lawson (Visa RB) 1'18"765

12. Pierre Gasly (Alpine) 1'18"844

13. Franco Colapinto (Alpine) 1'19"027

14. Gabriel Bortoleto (Audi) 1'19"105

15. Esteban Ocon (Haas) 1'19"734

16. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'19"808

17. Oliver Bearman (Haas) 1'20"233

18. Carlos Sainz (Williams) 1'20"621

19. Alexander Albon (Williams) 1'20"658

20. Lance Stroll (Aston Martin) 1"20"659

21. Valtteri Bottas (Cadillac) 1'20"886

22. Sergio Pérez (Cadillac) 1'21"322