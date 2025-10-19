Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de Estados Unidos de F1, con Sainz 9º y Alonso, 10º
Max Verstappen abrirá la parrilla en Austin por delante de Lando Norris y Charles Leclerc; El líder del Mundial Oscar Piastri saldrá rezagado (6º) y Sainz y Alonso lo harán 9º y 10º, respectivamente
El Circuito de las Américas de Austin ha asistido este sábado a una vibrante sesión de clasificación en la que Max Verstappen ha sido el más rápido, anotándose su séptima pole de la temporada. El neerlandés ha batido a Lando Norris y a Charles Leclerc por casi tres décimas, mientras que el líder del Mundial Oscar Piastri sólo ha podido ser sexto.
Red Bull ha cometido un error de cálculo y Verstappen no ha podido ejecutar su segundo intento de vuelta rápida en la Q3 (le han faltado 2 segundos), pero aún así los McLaren, que ahora parecen inofensivos ante el empuje de Max, no han sabido aprovechar la situación.
Al vigente campeón le ha bastado con su primer tiempo (1.32.510) para llevarse una pole que le coloca en inmejorable posición para seguir acercándose a sus rivales 'papaya' en el pulso por el títul
Carlos Sainz y Fernando Alonso han cerrado el 'top 10' de la 'qualy' después de acceder sin apuros a la decisiva Q3, por lo que este domingo arrancarán en zona de puntos.
GP de Estados Unidos (QP)
1. Max Verstappen (Red Bull) 1'32"510
2. Lando Norris (McLaren) 1'32"801
3. Charles Leclerc (Ferrari)) 1'32"807
4. George Russell (Mercedes) 1'32"826
5. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'32"912
6. Oscar Piastri (McLaren) 1'33"084
7. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'33"114
8. Oliver Bearman (Haas) 1'33"139
9. Carlos Sainz (Williams) 1'33"150
10. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'33"160
11. Nico Hülkengerg (Sauber) 1'33"334
12. Liam Lawson (Visa RB) 1'33"360
13. Yuki Tsunoda (Red Bull) 1'33"466
14. Pierre Gasly (Alpine) 1'33"651
15. Franco Colapinto (Alpine) 1'34"044
16. Gabriel Bortoleto (Sauber) 1'34"125
17. Esteban Ocon (Haas) 1'34"136
18. Lance Stroll (Aston Martin) 1'34"540
19. Alexander Albon (Williams) 1'34"690
20. Isack Hadjar (Visa RB) ST
- David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio
- El plan de Flick para salvar el partido contra el Girona
- Terremoto a la vista: 'Será un antes y un después en las relaciones Madrid - Barça
- Asllani, en el punto de mira de Hansi Flick
- Gerard Piqué se cachondea de dos guardias civiles y acaba mal: '¿Es una cámara oculta, no?
- Flick, indignado con los rumores sobre Lamine: 'Eso es basura y quien lo ha dicho miente
- Oriol Romeu, el guerrero olvidado
- Ferran Olivé, tesorero del Barça: 'Limak tiene más solvencia técnica que todas las constructoras españolas