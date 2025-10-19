Parrilla de salida del GP de Estados Unidos de F1, con Sainz 9º y Alonso, 10º

El Circuito de las Américas de Austin ha asistido este sábado a una vibrante sesión de clasificación en la que Max Verstappen ha sido el más rápido, anotándose su séptima pole de la temporada. El neerlandés ha batido a Lando Norris y a Charles Leclerc por casi tres décimas, mientras que el líder del Mundial Oscar Piastri sólo ha podido ser sexto.

Red Bull ha cometido un error de cálculo y Verstappen no ha podido ejecutar su segundo intento de vuelta rápida en la Q3 (le han faltado 2 segundos), pero aún así los McLaren, que ahora parecen inofensivos ante el empuje de Max, no han sabido aprovechar la situación.

Al vigente campeón le ha bastado con su primer tiempo (1.32.510) para llevarse una pole que le coloca en inmejorable posición para seguir acercándose a sus rivales 'papaya' en el pulso por el títul

Carlos Sainz y Fernando Alonso han cerrado el 'top 10' de la 'qualy' después de acceder sin apuros a la decisiva Q3, por lo que este domingo arrancarán en zona de puntos.

GP de Estados Unidos (QP)

1. Max Verstappen (Red Bull) 1'32"510

2. Lando Norris (McLaren) 1'32"801

3. Charles Leclerc (Ferrari)) 1'32"807

4. George Russell (Mercedes) 1'32"826

5. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'32"912

6. Oscar Piastri (McLaren) 1'33"084

7. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'33"114

8. Oliver Bearman (Haas) 1'33"139

9. Carlos Sainz (Williams) 1'33"150

10. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'33"160

11. Nico Hülkengerg (Sauber) 1'33"334

12. Liam Lawson (Visa RB) 1'33"360

13. Yuki Tsunoda (Red Bull) 1'33"466

14. Pierre Gasly (Alpine) 1'33"651

15. Franco Colapinto (Alpine) 1'34"044

16. Gabriel Bortoleto (Sauber) 1'34"125

17. Esteban Ocon (Haas) 1'34"136

18. Lance Stroll (Aston Martin) 1'34"540

19. Alexander Albon (Williams) 1'34"690

20. Isack Hadjar (Visa RB) ST