Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de Azerbaiyán de F1, con Sainz segundo y Alonso, undécimo
Carlos Sainz ha acariciado su primera pole con Williams, aunque Verstappen le ha superado al final de una caótica sesión de clasificación, con seis banderas rojas. Alonso, que ha caído eliminado en Q2 por solo 7 centésimas, arrancará undécimo por delante de Hamilton
Los aficionados a la Fórmula 1 aún se frotan los ojos después de asistir este sábado a la clasificación más intensa, dramática y espectacular de la temporada en el circuito urbano de Bakú. En unas condiciones de pista muy complicadas, con fuertes rachas de viento y la aparición final de la lluvia, Max Verstappen ha vuelto a reivindicarse consiguiendo su sexta pole del año, mientras sus rivales directos fallaban estrepitosamente.
Carlos Sainz ha completado una gran actuación y se ha visto favorecido por las circunstancias, con un récord de seis banderas rojas a lo largo de la sesión y accidentes finales del líder del Mundial Oscar Piastri y el autor de las últimas cuatro poles en Azerbaiyán, Charles Leclerc. Tampoco Norris ha estado a la altura y solo Max ha podido con la vuelta rápida del piloto madrileño, que mañana domingo saldrá segundo en parrilla.
Fernando Alonso, que ha caído eliminado en Q2 por solo 7 centésimas ante el Red Bull de Tsunmoda, arrancará undécimo por delante de Hamilton.
GP de Azerbaiyán (QP)
1. Max Verstappen (Red Bull) 1'41"117
2. Carlos Sainz (Williams) 1'41"595
3. Liam Lawson (Visa RB) 1'41"707
4. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'41"717
5. George Russell (Mercedes) 1'42"070
6. Yuki Tsunoda (Red Bull) 1'42"143
7. Lando Norris (McLaren) 1'42"239
8. Isack Hadjar (Visa RB) 1'42"372
9. Oscar Piastri (McLaren) 1'41"414
10. Charles Leclerc (Ferrari) 1'41"519
11. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'41"857
12. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'42"183
13. Gabriel Bortoleto (Sauber) 1'42"277
14. Lance Stroll (Aston Martin) 1'43"061
15. Oliver Bearman (Haas) 1'42"666
16. Franco Colapinto (Alpine) 1'42"779
17. Nico Hülkengerg (Sauber) 1'42"916
18. Esteban Ocon (Haas) 1'43"004
19. Pierre Gasly (Alpine) 1'43"139
20. Alexander Albon (Williams) 1'43"778
