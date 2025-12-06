Parrilla de salida del GP de Abu Dhabi, con Alonso 6º y Sainz, 12º

Max Verstappen ha 'volado' y ha conseguido la pole en el Gran Premio de Abu Dhabi, que este domingo pone el broche final a la temporada 2025. El neerlandés ha cumplido con su 'parte' y ha batido por dos décimas a los McLaren, con Lando Norris por delante de Oscar Piastri.

El británico, que llega líder a Yas Marina, con 12 puntos sobre Max y 16 respecto a su compañero, lo tiene todo a su favor para convertirse en campeón este domingo, por primera vez en su carrera deportiva. Le basta con subir al podio, hagan lo que hagan Verstappen y Piastri, pero pase lo que pase el tetracampeón de Red Bull no va a rendirse hasta el final.

Fernando Alonso ha brillado con luz propia para ser sexto y Carlos Sainz ha finalizado duodécimo, después de subir al podio el pasado domingo en Qatar.

GP de Abu Dhabi (QP)

1. Max Verstappen (Red Bull) 1'22"207

2. Lando Norris (McLaren) 1'22"408

3. Oscar Piastri (McLaren) 1'22"437

4. George Russell (Mercedes) 1'22"645

5. Charles Leclerc (Ferrari) 1'22"730

6. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'22"902

7. Gabriel Bortoleto (Sauber) 1'22"904

8. Esteban Ocon (Haas) 1'22"913

9. Isack Hadjar (Visa RB) 1'23"072

10. Yuki Tsunoda (Red Bull) 1'23"034

11. Oliver Bearman (Haas) 1'23"041

12. Carlos Sainz (Williams) 1'23"042

13. Liam Lawson (Visa RB) 1'23"077

14. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'23"080

15. Lance Stroll (Aston Martin) 1'23"097

16. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'23"394

17. Alexander Albon (Williams) 1'23"416

18. Nico Hülkengerg (Sauber) 1'23"450

19. Pierre Gasly (Alpine) 1'23"468

20. Franco Colapinto (Alpine) 1'23"890