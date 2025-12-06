Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de Abu Dhabi, con Alonso 6º y Sainz, 12º
Max Verstappen ha firmado su octava pole de la temporada en Yas Marina y saldrá por delante de Norris y Piastri a la última carrera de 2025, que decide el título entre los tres aspirantes. Alonso, sexto, buscará despedir el año con valiosos puntos para Aston Martin y Carlos Sainz intentará remontar desde la 12ª posición
Max Verstappen ha 'volado' y ha conseguido la pole en el Gran Premio de Abu Dhabi, que este domingo pone el broche final a la temporada 2025. El neerlandés ha cumplido con su 'parte' y ha batido por dos décimas a los McLaren, con Lando Norris por delante de Oscar Piastri.
El británico, que llega líder a Yas Marina, con 12 puntos sobre Max y 16 respecto a su compañero, lo tiene todo a su favor para convertirse en campeón este domingo, por primera vez en su carrera deportiva. Le basta con subir al podio, hagan lo que hagan Verstappen y Piastri, pero pase lo que pase el tetracampeón de Red Bull no va a rendirse hasta el final.
Fernando Alonso ha brillado con luz propia para ser sexto y Carlos Sainz ha finalizado duodécimo, después de subir al podio el pasado domingo en Qatar.
GP de Abu Dhabi (QP)
1. Max Verstappen (Red Bull) 1'22"207
2. Lando Norris (McLaren) 1'22"408
3. Oscar Piastri (McLaren) 1'22"437
4. George Russell (Mercedes) 1'22"645
5. Charles Leclerc (Ferrari) 1'22"730
6. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'22"902
7. Gabriel Bortoleto (Sauber) 1'22"904
8. Esteban Ocon (Haas) 1'22"913
9. Isack Hadjar (Visa RB) 1'23"072
10. Yuki Tsunoda (Red Bull) 1'23"034
11. Oliver Bearman (Haas) 1'23"041
12. Carlos Sainz (Williams) 1'23"042
13. Liam Lawson (Visa RB) 1'23"077
14. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'23"080
15. Lance Stroll (Aston Martin) 1'23"097
16. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'23"394
17. Alexander Albon (Williams) 1'23"416
18. Nico Hülkengerg (Sauber) 1'23"450
19. Pierre Gasly (Alpine) 1'23"468
20. Franco Colapinto (Alpine) 1'23"890
