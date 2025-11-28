Fórmula 1
Parrilla de salida de la carrera sprint en Qatar, con Alonso 4º y Sainz, 8º
Oscar Piastri abrirá la parrilla en la última de carrera sprint de la temporada en Qatar, con ventaja sobre sus rivales por el título, Norris (3º) y Verstappen (6º). Una gran vuelta de SQ3 ha llevado a Alonso hasta la segunda fila de parrilla , mientras Sainz también ha destacado con Williams
Oscar Piastri ha resurgido bajo presión, en plena batalla final por el título, y se ha llevado la pole para la carrera sprint del Gran Premio de Qatar 2025.El australiano, que el jueves no dudó en confesar su ‘No’ a McLaren cuando fue sondeado para trabajar como ‘escudero’ de Lando Norris en el pulso con Max Verstappen en el campeonato, se ha reivindicado con una gran vuelta de clasificación que le ha permitido superar a Russell y también a su compañero, tercero en parrilla.
Verstappen ha sido sexto después de un error en el momento decisivo de la ‘qualy’ sprint. El neerlandés arrancará por detrás de su compañero Yuki Tsunoda y por un deslumbrante Fernando Alonso, que ha amarrado un impresionante cuarto lugar. Carlos Sainz partirá octavo.
GP de Qatar. Clasificación Sprint (SQP)
1. Oscar Piastri (McLaren) 1'20"055
2. George Russell (Mercedes) 1'20"087
3. Lando Norris (McLaren) 1'20"285
4. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'20"450
5. Yuki Tsunoda (Red Bull) 1'20"519
6. Max Verstappen (Red Bull) 1'20"528
7. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'20"532
8. Carlos Sainz (Williams) 1'20"542
9. Charles Leclerc (Ferrari) 1'20"622
10. Alexander Albon (Williams) 1'20"788
11. Isack Hadjar (Visa RB) 1'21"433
12. Oliver Bearman (Haas) 1'21"494
13. Gabriel Bortoleto (Sauber) 1'21"567
14. Nico Hülkengerg (Sauber) 1'21"631
15. Esteban Ocon (Haas) 1'21"666
16. Lance Stroll (Aston Martin) 1'21"807
17. Liam Lawson (Visa RB) 1'21"851
18. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'22"043
19. Pierre Gasly (Alpine) 1'22"112
20. Franco Colapinto (Alpine) 1'22"364
- Szczesny: 'Ya estoy harto, no se lo deseo a nadie
- Messi, la palanca que necesita el Barça
- Lesión Fermín: comunicado del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- El gran objetivo de Laporta con el Spotify Camp Nou: 'Se hará seguro
- Szczęsny relata su dura vida familiar: 'Mi hermana murió aplastada y mi padre me humillaba en público
- Llegan curvas para el Barça: siete partidos antes de Navidad con escollos importantes
- Rashford tiene la clave para el Barça: 'Sabemos qué ha fallado
- El polémico mural de Lamine que provoca división en el barrio de la Torreta: 'No midieron las consecuencias