Parrilla de salida de la carrera sprint en Qatar, con Alonso 4º y Sainz, 8º

Oscar Piastri ha resurgido bajo presión, en plena batalla final por el título, y se ha llevado la pole para la carrera sprint del Gran Premio de Qatar 2025.El australiano, que el jueves no dudó en confesar su ‘No’ a McLaren cuando fue sondeado para trabajar como ‘escudero’ de Lando Norris en el pulso con Max Verstappen en el campeonato, se ha reivindicado con una gran vuelta de clasificación que le ha permitido superar a Russell y también a su compañero, tercero en parrilla.

Verstappen ha sido sexto después de un error en el momento decisivo de la ‘qualy’ sprint. El neerlandés arrancará por detrás de su compañero Yuki Tsunoda y por un deslumbrante Fernando Alonso, que ha amarrado un impresionante cuarto lugar. Carlos Sainz partirá octavo.

GP de Qatar. Clasificación Sprint (SQP)

1. Oscar Piastri (McLaren) 1'20"055

2. George Russell (Mercedes) 1'20"087

3. Lando Norris (McLaren) 1'20"285

4. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'20"450

5. Yuki Tsunoda (Red Bull) 1'20"519

6. Max Verstappen (Red Bull) 1'20"528

7. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'20"532

8. Carlos Sainz (Williams) 1'20"542

9. Charles Leclerc (Ferrari) 1'20"622

10. Alexander Albon (Williams) 1'20"788

11. Isack Hadjar (Visa RB) 1'21"433

12. Oliver Bearman (Haas) 1'21"494

13. Gabriel Bortoleto (Sauber) 1'21"567

14. Nico Hülkengerg (Sauber) 1'21"631

15. Esteban Ocon (Haas) 1'21"666

16. Lance Stroll (Aston Martin) 1'21"807

17. Liam Lawson (Visa RB) 1'21"851

18. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'22"043

19. Pierre Gasly (Alpine) 1'22"112

20. Franco Colapinto (Alpine) 1'22"364