Parrilla de salida de la carrera sprint en Brasil, con Alonso 5º y Sainz, 20º

El líder del Mundial Lando Norris ha firmando una vuelta impecable en la SQ3 de Interlagos y se llevó la minipole para la carrera sprint del GP de Brasil, que se disputará este sábado bajo amenaza de lluvia. Fernando Alonso ha brillado para ser quinto y este sábado arrancará delante del campeón Max Verstappen, sexto con Red Bull.

Los Aston Martin han funcionado en seco y Lance Stroll ha conseguido un excelento séptimo puesto en parrilla, por delante del Ferrari de Charles Leclerc. Hamilton partirá relegado a la undécima posición tras caer en segunda ronda y Carlos Sainz lo hará último.

GP de Brasil. Clasificación sprint

1. Lando Norris (McLaren) 1'09"243

2. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'09"340

3. Oscar Piastri (McLaren) 1'09"428

4. George Russell (Mercedes) 1'09"495

5. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'09"496

6. Max Verstappen (Red Bull) 1'09"580

7. Lance Stroll (Aston Martin) 1'09"671

8. Charles Leclerc (Ferrari) 1'09"725

9. Isack Hadjar (Visa RB) 1'09"775

10. Nico Hülkengerg (Sauber) 1'09"935

11. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'09"811

12. Alexander Albon (Williams) 1'09"813

13. Pierre Gasly (Alpine) 1'09"852

14. Gabriel Bortoleto (Sauber) 1'09"923

15. Oliver Bearman (Haas) 1'09"946

16. Franco Colapinto (Alpine) 1'10"441

17. Liam Lawson (Visa RB) 1'10"666

18. Yuki Tsunoda (Red Bull) 1'10"692

19. Esteban Ocon (Haas) 1'10"872

20. Carlos Sainz (Williams) 1'11"120