Fórmula 1
Parrilla de salida de la carrera sprint en Brasil, con Alonso 5º y Sainz, 20º
Así queda el orden de la parrilla de salida de la carrera al sprint de Fórmula 1 en Interlagos. Norris liderará la parrilla, con Piastrio tercero y Alonso por delante de Verstappen, sexto
El líder del Mundial Lando Norris ha firmando una vuelta impecable en la SQ3 de Interlagos y se llevó la minipole para la carrera sprint del GP de Brasil, que se disputará este sábado bajo amenaza de lluvia. Fernando Alonso ha brillado para ser quinto y este sábado arrancará delante del campeón Max Verstappen, sexto con Red Bull.
Los Aston Martin han funcionado en seco y Lance Stroll ha conseguido un excelento séptimo puesto en parrilla, por delante del Ferrari de Charles Leclerc. Hamilton partirá relegado a la undécima posición tras caer en segunda ronda y Carlos Sainz lo hará último.
GP de Brasil. Clasificación sprint
1. Lando Norris (McLaren) 1'09"243
2. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'09"340
3. Oscar Piastri (McLaren) 1'09"428
4. George Russell (Mercedes) 1'09"495
5. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'09"496
6. Max Verstappen (Red Bull) 1'09"580
7. Lance Stroll (Aston Martin) 1'09"671
8. Charles Leclerc (Ferrari) 1'09"725
9. Isack Hadjar (Visa RB) 1'09"775
10. Nico Hülkengerg (Sauber) 1'09"935
11. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'09"811
12. Alexander Albon (Williams) 1'09"813
13. Pierre Gasly (Alpine) 1'09"852
14. Gabriel Bortoleto (Sauber) 1'09"923
15. Oliver Bearman (Haas) 1'09"946
16. Franco Colapinto (Alpine) 1'10"441
17. Liam Lawson (Visa RB) 1'10"666
18. Yuki Tsunoda (Red Bull) 1'10"692
19. Esteban Ocon (Haas) 1'10"872
20. Carlos Sainz (Williams) 1'11"120
