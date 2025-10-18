Fórmula 1
Parrilla de salida de la carrera sprint en Austin, con Alonso 6º y Sainz, 7º
Max Verstappen ha vuelto a liderar una parrilla sprint, esta vez en el GP de Estados Unidos y por delante de los dos McLaren. Fernando Alonso se ha lucido para situarse sexto y Carlos Sainz se ha recuperado de sus problemas en Libres 1 para salir séptimo este sábado
Max Verstappen ha vuelto a demostrar que el formato sprint, aunque no le gusta, se ha convertido en una de sus especialidades y ha batido a los McLaren para sellar su décima pole en formato sprint en el GP de Estados Unidos F1 2025. Fernando Alonso ha brillado para ser sexto y Carlos Sainz se ha quedado a una milésima del asturiano, en séptima posición.
El campeón sigue adelante su operación de 'caza' a los McLaren y este sábado saldrá por delante de Lando Norris y Oscar Piastri, con todo a su favor para anotarse una victoria que vale 8 puntos, pocos, aunque a estas alturas, cualquier recompensa merece la pena, teniendo en cuenta que solo quedan seis grandes premios para el final del Mundial y Max está a 63 puntos del líder Piastri.
Norris ha estado cerca del neerlandés, a sólo 71 milésimas, mientras Piastri partirá tercero, por delante de un sorprendente Nico Hülkenberg con Sauber.
GP de Estados Unidos. SQP:
1. Max Verstappen (Red Bull) 1'32"143
2. Lando Norris (McLaren) 1'32"214
3. Oscar Piastri (McLaren) 1'32"523
4. Nico Hülkengerg (Sauber) 1'32"645
5. George Russell (Mercedes) 1'32"888
6. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'32"910
7. Carlos Sainz (Williams) 1'32"911
8. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'33"035
9. Alexander Albon (Williams) 1'33"099
10. Charles Leclerc (Ferrari) 1'33"104
11. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'34"018
12. Isack Hadjar (Visa RB) 1'34"241
13. Pierre Gasly (Alpine) 1'34"258
14. Lance Stroll (Aston Martin) 1'34"394
15. Liam Lawson (Visa RB) 1'34"603
16. Oliver Bearman (Haas) 1'35"159
17. Franco Colapinto (Alpine) 1'35"246
18. Yuki Tsunoda (Red Bull) 1'35"259
19. Esteban Ocon (Haas) 1'36"003
20. Gabriel Bortoleto (Sauber) ST
