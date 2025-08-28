La parrilla de F1 toma forma para 2026

La Fórmula 1 vuelve a la acción este fin de semana en Zandvoort (Países Bajos) después de un largo parón estival y del reciente anuncio de la alineación de Cadillac. Los estadounidenses, que la próxima temporada desembarcan en el ‘gran circo’ como undécima escudería, han apostado por un tándem experto, con Valtteri Bottas y Sergio Pérez, que regresarán al Mundial tras un año en ‘dique seco’. Con su confirmación, ya cada vez quedan menos dudas sobre la parrilla de 2026.

Mercedes no ha sellado aún la continuidad de su dupla, formada por el británico George Russell y el júnior italiano Kimi Antonelli, aunque antes del verano Toto Wolff dio por sentado que ambos seguirán. Las negociaciones con Russell, cuarto clasificado en el campeonato actual, se han dilatado más de lo esperado, ante la posibilidad de que el deseado Max Verstappen decidiese cambiar de aires y aceptar la propuesta del equipo de la estrella. Pero el tetracampeón se marchó de vacaciones aclarando su futuro, que le mantiene vinculado a Red Bull.

Si llegaba Max, Wolff tenía que sacrificar a Antonelli, cediéndolo a otro equipo, o renunciar a Russell, pero viendo la decisión del neerlandés, parece que la renovación de los dos pilotos de Mercedes es ya solo un trámite que podría concretarse en los próximos días o semanas.

En Red Bull sólo resta por saber quién será el compañero de Verstappen. Liam Lawson e Isaak Hadjar no tienen su asiento asegurado en el segundo equipo, VISA Racing Bulls, aunque en el paddock todos dan por hecho que ambos conservarán su asiento. No así Yuki Tsunoda, que difícilmente tendrá continuidad como titular junto a Max en Red Bull.

Esta semana se ha rumoreado la posibilidad de que ese asiento sea para Àlex Palou, pero desde el entorno del piloto catalán, que acaba de ganar su cuarta corona de IndyCar con Chip Ganassi Racing, aseguran que no les han contactado desde Red Bull y que la noticia tiene más visos de ‘fake news’ que de realidad. Sin embargo, lo cierto es que tanto Palou como Red Bull podrían estar ante una oportunidad única. También pueden entrar en escena los dos pilotos de la cantera, Armin Lindbland y Pepe Martí, aunque con menos opciones para el barcelonés que para el británico.

Otro asiento libre es el del compañero de Pierre Gasly en Alpine. Descartado Jack Doohan , tampoco Franco Colapinto ha rendido como esperaba Flavio Briatore, que sigue escudriñando el mercado de pilotos de cara al próximo año. Los dos pilotos de la Alpine Academy, Kurs Maini y Gabriele Mini, no están brillando en F2 y la posibilidad de una cesión de Antonelli para 2026, cuando la escudería francesa será cliente de motores Mercedes, ha quedado en nada tras la resolución del ‘culebrón’ Verstappen.