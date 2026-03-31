Parón en la F1, pero no en Ferrari: Maranello intensifica su plan de pruebas

Con el punto y final del Gran Premio de Japón, la Fórmula 1 se enfrena ahora a un parón de más de un mes debido a la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí a causa del conflicto que azota Oriente Medio en las últimas semanas. La próxima cita del calendario está programada para el fin de semana del 1 al 3 de mayo, en el marco del GP de Miami. Aprovechando este parón, Ferrari se ha puesto manos a la obra para no perder rodaje en un momento clave del curso y ha programado dos sesiones de trabajo en circuito. Ambas, eso sí, serán muy distintas.

De buenas a primeras, este parón forzado de la competición no terminó a gustar a los equipos, especialmente a aquellos cuyos resultados no están siendo muy positivos. Varias escuderías aún necesitan comprender el comportamiento de esta nueva era de monoplazas, por lo que aquellos equipos con dudas no podrán sacar la valiosa información que se puede extraer de un fin de semana de carreras. No obstante, hay otra cara de la moneda, puesto que la pausa también permite que las escuderías puedan centrarse en el desarrollo en fábrica.

Tras confirmarse la cancelación de dos citas, que supone la reducción del calendario de 24 carreras a 22, se especuló con la posibilidad de que varios equipos tratasen de conseguir test privados. Uno de ellos, ya se ha puesto manos a la obra. Y es que desde Ferrari ya tienen su propio plan de pruebas y desarrollo pautado para las próximas semanas.

La idea en Maranello es seguir desarrollando el coche y combinar la tarea en el simulador con pruebas físicas en circuitos. Es por eso que la Scuderia aprovechará su segunda jornada de 'filming day' para trabajar en pista con Carles Leclerc y Lewis Hamilton. Lo harán el 21 de abril en Monza. La eleción de la pista no es una casualidad, puesto que el trazado italiano es uno de los circuitos más difíciles para la recarga de energía, por lo que se puede extraer información de lo más valiosa para seguir desarrollando el SF-26. Cabe recordar que la escudería espera introducir un paquete de mejoras de cara al fin de semana en Miami, entre las que se encuentra su ya famoso alerón trasero llamado 'macarena'.

La acción en pista empieza este miércoles

Pero eso no es todo, porque la acción en pista comenzará mucho antes. Concretamente este miércoles, 1 de abril, en otro trazado italiano: Mugello. El equipo realizará dos jornadas de pruebas TPC (Testing of previous cars), por lo que saldrán a pista con el SF-25, el modelo con el que el pasado curso Charles Leclerc logró un total de siete podios. No estará en estas dos jornadas el piloto monegasco, como tampoco lo estará Lewis Hamilton. Pero sí estará el equipo de pruebas, los pilotos que contribuyen en seguir desarrollando el monoplaza: Antonio Giovinazzi, Arthur Leclerc y Antonio Fuoco.

Hasta el pasado curso, en este tipo de pruebas era obligatorio el uso de coches con al menos dos años de antigüedad. Pero debido a la gran diferencia entre los monoplazas del pasado curso con el cambio de reglamento, la FIA ha autorizado el poder usar los prototipos del pasado curso. Y pese a que los actuales no tienen nada que ver con el efecto suelo, todo rodaje será bueno para seguir sacando información.