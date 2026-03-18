El parón que agrava la crisis de Aston Martin: "No poder correr dos carreras es un problema"

No está siendo el inicio de temporada que los fans de Aston Martin y Fernando Alonso esperaban antes de los primeros test en Barcelona y Bahréin. Lo que prometía ser un ambicioso proyecto liderado por uno de los grandes ingenieros de la historia de la Fórmula 1, Adrian Newey, ha terminado en decepción absoluta y se ha traducido en un AMR26 muy poco fiable, con un motor con vibraciones y sin velocidad punta y que es ya un quebradero de cabeza para pilotos y miembros de la fábrica en Silverstone.

Tanto Alonso como Lance Stroll tienen claro que lo importante para este inicio de temporada es sumar vueltas. Rodar y sacar información. La competición para el español, bicampeón en Fórmula 1, queda en un segundo plano. "No competimos con el resto de coches", decía el asturiano en una de las radios que trascendió durante la carrera en Shangái, que terminó en doble abandono de los pilotos de la escudería, que tan solo se habían marcado el objetivo de "ver la bandera a cuadros".

No fue un fin de semana fácil para el equipo. Alonso partía desde la 19ª plaza y Stroll desde la 21ª posición tras otra mala clasificación. Ninguno pudo superar el corte de la Q1. Pero aún así, el asturiano se marcó una buenísima salida y ganó hasta diez plazas el domingo. Pero la realidad es que el AMR26 no tiene ni ritmo, ni potencia, ni velocidad y terminó viendo como los dos pilotos abandonaban, en el caso de Fernando por el gran dolor que causan en sus pies y manos las vibraciones.

El hándicap de la pausa de cuatro semanas

En medio de todo este contexto, en Sakura y Silverstone trabajan a contrarreloj para poder introducir mejoras lo antes posible y poder llegar al fin de semana en Suzuka (Japón), de la mejor manera posible. Eso será el fin de semana del 27 al 29 de marzo, antes del parón de más de un mes que afrontará la Fórmula 1 debido a la cancelación de los Grandes Premios de Bahrein (12 abril) y Arabia Saudí (19 abril), debido al conflicto que azota Oriente Medio en las últimas semanas.

Una situación que preocupa a Aston Martin, que no podrá seguir extrayendo información en pista pese a que sí tendrá tiempo de seguir desarrollando el AMR26. Mike Krack, jefe de operaciones en pista de Aston Martin, señaló claramente que la situación tiene "dos caras". "No poder correr dos carreras es un problema en el sentido de que se pierde la oportunidad de obtener datos, la oportunidad de comprender el coche, porque se pueden hacer nuevos descubrimientos estando en el circuito", expresaba el ingeniero en unas declaraciones recogidas por F1-Gate.

Pero está la otra cara de poder seguir desarrollando el trabajo en la fábrica. "Sin embargo, es útil en el sentido de que podemos trabajar en la solución de los problemas sin la fuerte presión del calendario. Así que definitivamente hay dos caras de la moneda", expresaba.

"Los pilotos también son seres humanos"

Cabe destacar que la nueva Fórmula 1 está suponiendo un auténtico reto para todos los pilotos y equipos de la parrilla, que deben entender cómo se traduce el reglamento en pista, por lo que cuanta más información se extraiga rodando, mejor. Especialmente en escuderías que están experimentando más problemas, como podría ser el caso de Aston Martin o la recién aterrizada Cadillac.

Todo esto está siendo especialmente duro para los pilotos. "Esto es lo más difícil para ellos", expresaba Krack. "No hay nada que puedan hacer al respecto. Están bajo mucha exposición y se les hacen preguntas controvertidas", se quejaba. "Gastan mucha energía, pero a veces se les hacen preguntas que no son apropiadas. Sin duda son atletas profesionales, pero también son seres humanos. Espero que la gente entienda esta situación", sentenciaba.