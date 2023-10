La parada de McLaren en Qatar es la más rápida de la historia: 1"8

Este domingo, en Catar, McLaren completó un pit-stop de Lando Norris en 1”80. Después de certificarlo con dirección de carrera, se confirma que es la parada más rápida de la historia de la Fórmula. El anterior récord estaba en poder de Red Bull en 1”82 desde el GP de Brasil de 2019.

Cuando la F1 cambió a los neumáticos de 18 pulgadas la pasada temporada, se creyó que los pit-stop no volverían a ser tan veloces como en los tiempos de las 13 pulgadas. Pero el crono establecido ayer por los mecánicos de McLaren, en perfecta sincronización, ha pulverizado cualquier marca anterior.

NEW WORLD RECORD HOLDERS! 🏅



1.80s, the fastest ever Formula 1 pit-stop!#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/pMlAallD9s