Panorama desolador para Verstappen: "Ya puedo olvidarme del título"

Red Bull espera un milagro de cara a la carrera del domingo en Interlagos. La clasificación del GP de Brasil terminó por minar la moral de la fábrica de Milton Keynes y de su piloto estrella, Max Verstappen, quien por primera vez desde el GP de Rusia de 2021 terminó eliminado a la primera de cambio en Q1. Un mazazo para el neerlandés, ganador en Sao Paulo el pasado curso, quien tendrá que remar mucho desde la 16ª plaza este domingo si espera seguir metido en la lucha por el Campeonato del Mundo.

Los problemas en el RB21 han sido más que evidentes a lo largo de la temporada. Max no ha podido dominar como lo hizo durante las últimas cuatro temporadas. Un paso para atrás de la escudería británica que ha coincidido con el impecable curso de los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, quienes han estado batallando por la primera plaza en la clasificación durante todo el curso.

Se les acercó el tetracampeón en los últimos Grandes Premios. Recortó una barbaridad de puntos (64 hasta México), tras imponerse en tres de las últimas cinco citas (Italia, Azerbaiyán y Estados Unidos). Eso lo hizo aterrizar en Brasil a 36 puntos del líder, Norris. Con el Mundial al rojo vivo aterrizaba en Autódromo José Carlos Pace con la esperanza de recortar distancias... pero la realidad está siendo distinta.

La esperanza empezó a disiparse ya en la jornada del viernes. Fue 6º en la clasificación para la carrera al Sprint, y aseguraba a través de la radio que el coche no estaba rindiendo como era debido. Se quejaba de la falta de agarre en el segundo sector del trazado brasileño.

Consiguió minimizar daños en la Sprint, terminando 4º, pero estuvo lejos del ritmo exhibido por Norris, Antonelli y Russell. Eso provoca que el neerlandés se aleje a 39 puntos del líder, Norris, que además parte como claro favorito para la carrera a 71 vueltas en Interlagos.

La tragedia se mascó a la hora de la verdad de cara a la parrilla del domingo. Tanto él como su compañero de box, Yuki Tsunoda, fueron cinco de los pilotos descartados en la Q1. Algo que provocó que Max se viese completamente desbordado. "Tenemos que ver qué está pasando exactamente", dijo Verstappen en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport.com'. "Simplemente el coche no era bueno, realmente tenía cero agarre. Y además parece que no entendemos por qué es así. Hemos cambiado cosas en el coche, pero no funcionan. Tenemos que averiguarlo primero. Nada parece funcionar, así que no lo entendemos".

Al ser preguntado por las opciones al título tras lo vivido en Brasil, habló alto y claro. "Ya me puedo olvidar de eso", dijo el campeón de 2021, 2022, 2023 y 2024. "Con actuaciones como esta, podemos olvidarnos de ello", sentenciaba, muy frustrado.

En busca del milagro

Pero la esperanza es lo último que se pierde. La última vez que Vestappen salió en Q1, en Rusia 2021 (carrera que se llevó Hamilton, con podio de Sainz incluído), logró terminar la carrera en segunda plaza. Y eso que partía desde la última.

Max Verstappen celebra su triunfo en la última edición del GP de Brasil / @F1

Además, sirva de precedente la épica remontada que efectuó desde la 17ª plaza en 2024, cuando se llevó la victoria en Interlagos y compartió podio con Ocon y Gasly. Fue en una loca carrera sobre mojado, cierto es. Pero la realidad, es que a Max nunca se le puede dar por muerto. Pese a que su visión no sea la más optimista ahora.