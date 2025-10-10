Palou revela que McLaren bloqueó un acuerdo con Marko y Red Bull

El testimonio de Álex Palou en el juicio que le enfrenta a McLaren en la corte comercial de Londres, ha revelado un episodio que involucra a Helmut Marko y Red Bull.

Según la versión del piloto español, Zak Brown no solo le convenció de fichar por McLaren en IndyCar , dejando a Ganassi Racing, con “falsas promesas” de llevarle a la Fórmula 1, sino que tras el acuerdo con Oscar Piastri, impidió que Álex pudiese explorar otras vías ante el interés de Marko, que en aquella época (2023) buscaba sustituto para Nick De Vries en Alpha Tauri (actual Visa RB), la segunda formación auspiciada por los de las bebidas energéticas.

McLaren, que le exige a Palou 20 millones de dólares (unos 17 millones de euros) por incumplimento de contrato, defiende que al precipitar su salida, el español les hizo causó un grave perjuicio deportivo y de patrocinios.

"Había rumores en la prensa sobre el asiento de AlphaTauri y mi nombre estaba en ellos. En junio de 2023 tuve una conversación en este sentido con Helmut Marko. Estaba abierto a que pilotara para ellos y me preguntó por mis opciones de desvincularme de McLaren", ha explicado Palou en el juicio, según recoge Motorsport Magazine.

"Entonces, Zak llamó a Helmut y por lo que parece le dijo que ya no estaba interesado. No sé qué pasó en esa conversación, pero seguro que no ayudó porque, de repente, Marko dejó de estar interesado en mí", añade Palou, en referencia a aquel episodio. Ciertamente , el neerladés Nyck de Vries estaba siendo cuestionado por sus malos resultados con AlphaTauri, aunque de todos los posibles sustitutos que se barajaron en la prensa, el interés de Marko en Palou se mantuvo en secreto.

Respecto a su situación en McLaren, Palou asegura que "cuando hice los test con McLaren, Zak me dijo que podría hacerlo posible y que me prepararía con todo lo que necesitara para llegar a la Fórmula 1. Me cabreé y me preocupé cuando McLaren fichó a otro piloto novato además de mí (Piastri). Pedí a mis abogados que hablaran con él del tema y él les dijo que necesitaban a alguien que pudiera ser rápido para 2023, pero que no interferiría en mis posibilidades de correr en F1".

Según Palou, Brown le comentó que el fichaje de Piastri no fue cosa suya, sino una decisión del entonces director del equipo Andreas Seidl. El alemán acabó dejando el equipo para unirse al proyecto de Audi y Brown puso al mando a Andrea Stella, apostando por la dupla Norris-Piastri, con la que han ganado los títulos de constructores en 2024 y 2025.

"En una cena con Zak Brown, él me dijo que la decisión de fichar a Oscar no fue suya, sino de Seidl. Me dijo que su rendimiento se evaluaría junto con el mío para el asiento de 2024 y que, según su parecer, mis opciones con la Fórmula 1 no se verían afectadas por la llegada de Oscar", sostiene Palou.

Finalmente, en verano de 2023, Palou anunció la ruptura McLaren para renovar con Chip Ganassi Racing en la IndyCar, con los que ha ganado ya cuatro títulos y las 500 Millas de Indianápolis.