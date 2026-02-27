Álex Palou y McLaren sellan la paz

Álex Palou ha emitido un comunicado estes viernes con que da por zanjado su litigio con McLaren, después de que un juez de la corte de Londres fallara a favor de la escudería. La sentencia obliga al piloto catalán una suma de12 millones de dólares (10.2 millones de euros), por romper de forma unilateral su contrato con los de Woking para disputar la IndyCar.

Palou alegó en su día que cuando las promesas de tener una oportunidad en F1 con McLaren se desvanecieron, optó por seguir con su actual equipo en la Indy, Ganassi Racing, con el que suma ya tres coronas en la serie estadounidense, además de ganar la última edición de las 500 Millas de Indianápolis.

Palou asegura que quiere dejar atrás la polémica y habla de una"conclusión amistosa”, mientras que McLaren asegura en otro comunicado que se trata de "un acuerdo definitivo”. Se desconoce si este pacto incluye una rebaja en la cantidad fijada para la indemnización.

El comunicado de Alex Palou:

"En los últimos meses, he tenido tiempo para reflexionar sobre lo que ha sido un período increíblemente difícil, y quiero abordarlo directamente".

"También reconozco que la forma en que se desarrollaron los acontecimientos en el verano de 2023 podría haberse manejado de otra manera".

"Aunque poco de esto se conoce públicamente, me vi arrastrado hacia diferentes direcciones y rodeado de personas equivocadas que, en mi opinión, no velaban por mis intereses. Creo que en aquel entonces recibí un mal consejo o ninguno. En retrospectiva, si hubiera contactado directamente con Zak, quizás las cosas habrían sido diferentes. McLaren y Zak me apoyaron de muchas maneras, cumplieron con todas sus obligaciones, se esforzaron al máximo y cumplieron con todo lo estipulado en sus contratos. McLaren nunca me engañó y tengo un gran respeto por su organización"

"Primero, quiero reconocer a Zak Brown y a Chip Ganassi. ambos se encontraron en una situación difícil, y lamento haber estado en medio de eso. Además, en enero, un juez del Reino Unido falló a favor de McLaren Racing con respecto a mi incumplimiento contractual con la IndyCar. Respeto esa decisión"

"También quiero agradecer a Chip, a mis compañeros de equipo y a todos en Chip Ganassi Racing por su dedicación y apoyo durante este proceso. He aprendido mucho de esta experiencia. Estoy encantado de que este asunto se haya resuelto y quiero agradecer a todos aquellos involucrados en llegar a una conclusión amistosa. Ahora mi enfoque está completamente en seguir adelante, donde dos grandes organizaciones que respeto profundamente competirán exclusivamente en la pista".

La nota de McLaren cita palabras de su CEO, Zak Brown. "Estoy muy contento de que hayamos llegado a un acuerdo definitivo con Chip Ganassi Racing después de que un juez británico fallara a nuestro favor en enero. Quiero dar las gracias al equipo que ha trabajado directamente en el caso durante tantos meses y a todos los que nos han apoyado a lo largo del proceso. Me alegro de que ahora podamos volver a competir en la pista y centrarnos en lo que promete ser una emocionante temporada de IndyCar", apunta.