El 'palo' de Zhou a Carlos Sainz por tardar tanto en elegir equipo: "Está reteniendo al resto de pilotos"

Ya lo dijo Kevin Magnussen en la rueda de prensa previa al Gran Premio de España: “Carlos es el tapón de la botella”. Y es que el madrileño, quien abandonará Ferrari a finales de temporada, sigue en busca de equipo para el curso que viene, una decisión que aún no ha tomado y de la que depende el futuro de varios pilotos de la parrilla.

En este sentido, el piloto del Stake Sauber Guanyu Zhou criticó la demora de Sainz en el anuncio de su futuro, pues, para él, no tiene sentido lo que está haciendo el piloto de Ferrari. "Es difícil de entender. ¿Cuán dura puede ser la decisión ahora? No es que pueda elegir entre los equipos que están luchando por el título, solo quedan equipos de la zona media. No sé qué está pensando, pero lo único que podemos hacer es seguir esperándole, nada más", afirmó el piloto chino en una entrevista con Formule 1.

"Está reteniendo al resto de pilotos, pero no creo que los equipos tengan tanta paciencia, habrá un momento en el que pongan una fecha límite. Es extraño experimentar algo así, más que nada porque es la primera vez para mí. Desafortunadamente. No hay nada que podamos hacer, tenemos que esperar", añadió. Lo cierto es que el futuro de Zhou es uno de los que se podrían ver afectados por la decisión de Sainz, pues es uno de los pilotos que no tiene contrato para la temporada 2025 y la continuidad en su actual equipo parece complicada.

Carlos no tiene prisa

No obstante, el propio Carlos aseguró que no tiene prisa por tomar una decisión, y que va a esperar el tiempo que crea conveniente. “No voy a hablar más de mi futuro hasta que no haya una decisión, que comunicaré de inmediato”, advirtió Carlos en Silverstone la pasada semana. “Es una decisión crucial para mi carrera y me voy a tomar mi tiempo”, sentenció.

Hasta hace un par de semanas, la opción de Williams con más fuerza, llegándose a dar casi por sentada la incorporación del español a las filas del equipo inglés. Sin embargo, el regreso de Flavio Briatore a la Fórmula 1 como asesor ejecutivo de Alpine convirtió a la escudería francesa en otra de las grandes alternativas para Sainz.

Por su parte, pese a que Mercedes le cerró la puerta al madrileño en un inicio, parece ser que en las últimas semanas se ha reactivado su interés por él, mientras que en Sauber también siguen luchando por convencerlo, con la baza de la llegada de Audi como gran aliciente.