'Palo' de Sainz a Williams: "Decidieron parar pronto y ya vimos lo que pasó"

Carlos Sainz ha terminado en los puntos por cuarta carrera de siete posibles desde su debut con Williams. Sin embargo su octavo puesto en Imola no le ha dejado satisfecho, no solo porque salía sexto, sino, sobre todo, porque su equipo ha vuelto a condicionarle con una estrategia fallida.

La decisión de adelantar su primera parada ha alejado a Sainz de la zona de puntos y a partir de ahí, su determinación y un afortunado Safety Car le han permitido remontar hasta un octavo, mientras su compañero, Alex Albon ha podido pelear con los Ferrari para acabar en el top cinco.

El madrileño sigue muy crítico con las estrategias de los domingos. "No estoy contento, estábamos en la posición idónea para acabar entre los cinco primeros después de una buena salida, atacando a Fernando y más rápidos que Russell, pero el equipo ha tomado la decisión de parar demasiado pronto y eso ha condicionado el resto de la carrera. Es una pena, porque he ido muy rápido todo el fin de semana y en carrera" ha lamentado Carlos.

Incluso ha reconocido que por momentos pensó en desobedecer las órdenes de Williams: "Estuve a punto de no entrar, porque me parecía muy pronto, y en esa vuelta parecía que teníamos opciones de adelantar a algún coche. Pero yo sigo las órdenes de equipo y si me piden parar en esa vuelta tengo que obedecer, soy un hombre de equipo. Me daba la sensación de que no era lo correcto y luego se ha demostrado que así era, ya vemos lo que ha pasado, pero hay que aprender como equipo. Perdemos y ganamos como equipo y tenemos que averiguar como hacerlo mejor los domingos".

Su compañero Albon que llegó a rodar tercero en Imola, se despide de Italia con un balance favorable de puntos respecto a Sainz (40-11), que se siente perjudicado al respecto: "Está claro que los sábados estamos yendo muy rápido, y los domingos también, pero por A o por B las cosas se tuercen el domingo. Hay que aprender de ello y ejecutar mejor, porque se nos están escapando muchos puntos", ha lamentado.

"Yo estoy contento con el nivel que estoy ofreciendo en Williams, he ido rápido tanto en clasificación como en carrera, y cuando puedo mostrar ritmo lo demuestro, pero los puntos se reparten el domingo. Después de la parada ya hemos visto lo que ha pasado. Lo malo es que todavía hay mucho que mejorar y que aprender a nivel de ejecución de carrera, y tenemos que dar un paso adelante. Es la siguiente parte del trabajo, pues la velocidad está y eso es innegable", ha insistido.