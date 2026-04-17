'Palo' de Russell a Verstappen: "La Fórmula 1 es más grande que cualquier piloto"

La nueva Fórmula 1 ha levantado apollas entre varios pilotos de la parrilla por su complejidad a la hora de gestionar la potencia, debido a que el motor cuenta ahora con un 50% de energía eléctrica. Una nuevo reglamento que fuerza a los pilotos a reservarse y no pilotar con todo su instinto, algo que no termina de gustar al tetracampeón Max Verstappen. De hecho, en las últimas semanas se ha especulado mucho sobre la posible retirada del neerlandés debido a unas declaraciones anigmáticas que ofreció justo después del Gran Premio de Japón. Y sobre esta posible marcha también se ha pronunciado recientemente uno de los pilotos más fuertes de este inicio de curso 2026, George Russell.

La realidad es que Verstappen no se encuenta cómodo ni con el nuevo reglamento, ni con el rendimiento del RB22 con motor Ford. "En privado estoy muy contento. Uno también espera 24 carreras, esta vez son 22, pero normalmente son 24... Y entonces uno se pregunta si vale la pena. ¿O disfruto más estando en casa con mi familia? ¿Disfrutando más viendo a mis amigos cuando no estoy compitiendo?", dijo en unas declaraciones ofrecidas a la 'BBC Radio 5 Live'.

Max Verstappen, cabizbajo durante el GP de Japón / Europa Press

"Cuando estás en la séptima u octava posición y no disfrutas de la Fórmula 1 que hay detrás, no se siente natural para un piloto de carreras. Claro que intento adaptarme, pero no es agradable la forma en la que hay que correr. Es realmente anti-piloto, llega un punto en que, sí, simplemente no es lo que quiero hacer", decía en la citada entrevista, refiriéndose a las pocas sensaciones que acumula con esta nueva era.

En caso de marcharse, la Fórmula 1 perdería a uno de los pilotos con mayor palmarés de la parrilla actual. Pero suele decirse que nadie es imprescindible, y así lo cree el segundo piloto en la clasificación del mundial de este curso, George Russell. En el pasado, el británico y el neerlandés han tenido varios encontronazos y bien es sabido por todo seguidor del 'Gran Circo' que se respetan, pero no son los mejores amigos.

"La Fórmula 1 es más grande que cualquier piloto", ha dicho el británico, en unas declaraciones que recoge 'Motorsport'. "Pero no quieres perder a Max, porque creo que todos disfrutamos compitiendo contra él", valoraba.

"En 2022 no tenía las mismas quejas porque estaba ganando"

George opina que Max se encuentra tan crítico porque este reglamento lo mantiene lejos de los podios. "A mí tampoco me gustaba conducir el coche de 2022 cuando rebotaba arriba y abajo y destrozaba la espalda de todo el mundo. El coche era grande, pesado y no precisamente agradable de conducir en las curvas rápidas, pero entonces él no tenía las mismas quejas, porque estaba ganando", expresaba, asegurando que nunca lleve a gusto de todo el mundo.

El británico considera lógico que quien se encuentre luchando en las primeras posiciones se sienta más cómodo que el que no lo está. "Las quejas que tiene ahora son diferentes a las de Mercedes, Ferrari y McLaren, porque nosotros vamos en cabeza. Es totalmente lógico y también se entiende esa frustración", valoraba.

George Russell, piloto de Mercedes, junto a Max Verstappen en la rueda de prensa del Gran Premio de Mónaco / EFE

¿Se retirará Verstappen de la Fórmula 1? Russell asegura que si lo hiciese, estaría en su derecho, puesto que ya lo ha conseguido todo. "Llega un momento en tu carrera en el que ya no queda mucho más por conseguir en la Fórmula 1. Él lo ha conseguido todo", valoraba. "Quizá aún pueda ir a por récords, pero tal y como lo conozco, y tal y como conozco a otros pilotos que han logrado éxitos así, llega un momento en el que lo que más te apetece es hacer lo que te hace feliz", expresaba.

Estas declaraciones se suman a las que ya ofreció el expiloto Ralf Schumacher. "Me entristecería si Max se va porque realmente me gusta. Pero si se va, que se vaya; vendrá otro en su lugar", dijo el alemán a 'Sky Sports F1 Alemania'. Y es que el 'Gran Circo' ya ha perdido antes a muchas de sus estrellas.