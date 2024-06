El 'palo' de Lance Stroll a Alonso: "Dicen que es muy bueno, pero le gané los últimos fines de semana"

Lance Stroll siempre ha estado en el punto de mira entre los fanáticos de la Fórmula 1. El hecho de ser hijo de Lawrence Stroll, copropietario del equipo de Aston Martin, ha propiciado que su nivel como piloto se ponga en duda en más de una ocasión. El canadiense ha valorado estas críticas, su actual temporada y el futuro de la escudería.

El de Montreal se ha mostrado sincero en declaraciones para 'TSN'. Preguntado por la eterna comparación con Fernando Alonso, ha sido claro y afirma que esta temporada no está nada lejos del rendimiento de su compañero de equipo: "Alonso es dos veces campeón del mundo y la gente lo ve como uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1, y en la clasificación vamos cuatro-cuatro".

En la comparación con el asturiano, Stroll pone como ejemplo los últimos fines de semana de competición: "Miro mis últimos fines de semana y creo que han sido fuertes. Cuando miro el ritmo en este momento y la velocidad, como dije... 4-4 en clasificación". El piloto canadiense no se corta y manda un 'palo' a aquellos que lo comparan constantemente con Fernando Alonso: "La gente dice que es muy bueno y le gané los últimos fines de semana, así que tómatelo como quieras".

"Estoy muy comprometido con la escudería"

Sobre su futuro en Aston Martin, Stroll explica que está emocionado por el proyecto y su deseo es continuar en la escudería: "Estamos en una trayectoria y un proyecto muy emocionante como Aston Martin. Estoy mucho más emocionado de ser parte de este viaje que simplemente ir a otro equipo y decir que podría conducir en otro lugar. Estamos en los primeros días y hay cosas por decidir para el próximo año, pero estoy muy comprometido aquí", afirma.

Preguntado por la actual temporada de la escudería, Stroll reconoce que no están al mismo nivel que la pasada. El canadiense reconoce que, en estos momentos, su lucha no es lograr podios: "No creo que, de manera realista, estemos en condiciones de hacer eso en este momento. El año pasado estábamos seguros. El año pasado por estas fechas teníamos un coche realmente rápido. Este fin de semana creo que si sumamos puntos será un buen fin de semana para nosotros", concluye.