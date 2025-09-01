'Palo' de la FIA a Hamilton, que penalizará en Monza

La aventura de Lewis Hamilton en Ferrari se ha convertido en un calvario para el heptacampeón, que esta semana afronta la carrera de casa, el Gran Premio de Italia, en un momento crítico. A su abandono por accidente en Zandvoort, el domingo, hay que sumarle una dura penalización de cinco posiciones en parrilla en Monza, delante de los tifosi.

El director de carrera de la FIA, Rui Marques, tomó precauciones adicionales de seguridad en el GP de los Países Bajos, prestando especial atención a la última curva del trazado , peraltada, sugiriendo a los pilotos que debían incorporarse rápidamente a la entrada de boxes si querían entrar. También se comunicó a los pilotos que la última curva tendría doble bandera amarilla durante las vueltas de reconocimiento, para obligarles a reducir la velocidad mientras el personal se concentraba en la salida.

Durante los habituales 45 minutos de inspección a la pista, antes de la carrera, los comisarios consideraron que Hamilton circuló demasiado rápido al acercarse al pitlane, contraviniendo las indicaciones para cumplir con la condición de doble bandera amarilla en dos vueltas consecutivas, por lo que le impusieron una penalización de cinco posiciones en parrilla que deberá cumplir el próximo fin de semana en Italia.

"Las regulaciones exigen que cualquier piloto que pase por un sector con doble bandera amarilla ondeada ‘reduzca significativamente la velocidad…’. Hemos revisado los datos de telemetría disponibles en el sistema de la FIA. También solicitamos al equipo que nos proporcionara sus datos de telemetría. Todo esto tomó algo de tiempo, y por ello la decisión se retrasó", precisa la nota de la FIA.

"El artículo 44.1 exige que todos los pilotos que realicen más de una vuelta de reconocimiento circulen por la entrada del pitlane a ‘velocidad muy reducida’. Los datos mostraron que el piloto entró en el sector de doble bandera amarilla aproximadamente 20 km/h más lento que en el mismo punto durante los entrenamientos, redujo la aplicación del acelerador entre un 10% y 20%, y levantó el pie y frenó 70 metros antes de entrar al pitlane. No consideramos que una reducción de 20 km/h en un sector con doble bandera amarilla constituyera una reducción de velocidad ‘significativa’. Tampoco consideramos que la velocidad a la que el piloto entró en la entrada de boxes fuera ‘muy reducida’", advierten.

"Las directrices sobre sanciones para este tipo de infracciones normalmente prevén una penalización de 10 posiciones en la parrilla en la siguiente carrera. Sin embargo, dado que el piloto intentó reducir su velocidad y frenar antes, lo tuvimos en cuenta como circunstancia atenuante e impusimos una penalización de cinco posiciones en parrilla", añade el comunicado.

Hamilton, que se retiró de la carrera tras chocar en la curva 3, también recibió sus primeros dos puntos de penalización en su licencia en los últimos 12 meses.

Leclerc también se retiró en Zandvoort tras ser embestido por Kimi Antonelli, penalizado con 10 segundos por su acción y dos puntos en su licencia.