Palo de un expiloto a Verstappen: "La F1 no necesita a Max, hay muchos pilotos con talento"

Se esperaban muchas sorpresas de la incierta temporada 2026 de Fórmula 1 con el cambio de reglamentación haciendo su aparición. Pero la nueva normativa ha traído consigo protagonistas totalmente inesperados, con un Kimi Antonelli erigiéndose como líder del campeonato.

Mercedes ya dejó ver su potencial en los test de pretemporada y confirmó su candidatura después del primer Gran Premio de la temporada que se disputó en Australia. En esa cita no hubo grandes sorpresas, con George Russell cruzando la bandera a cuadros primeros y el joven Antonelli segundo. Era el primer doblete del curso para la escudería de Brackley y no iba a ser el único. En China, segundo GP del curso, se repitió, aunque con los protagonistas intercambiados. El pequeño piloto italiano hacía historia con su primera victoria en la Fórmula 1, pero entonces no sabía que apenas unas semanas después su gesta se haría mayor, volviendo a ganar en Japón.

Tras esa carrera, Antonelli superó a su compañero como líder del Mundial, desató la ilusión de los tifosi y abrió una brecha en Mercedes, que no contaba con dos aspirantes al título Mundial. Aunque queda mucho por delante, al equipo de Toto Wolff le esperan meses ilusionantes, aunque también difíciles si llegado el momento deben elegir entre sus pilotos.

Algunas voces autorizadas auguran ya que habrá batalla entre estos los dos pilotos, aunque todavía todo son buenos gestos, entre ellos, Eddie Irvine, piloto de Ferrari entre 1996 y 1999. El británico se mostró "completamente seguro", de que habrá conflicto en Mercedes. "Hay demasiado en juego y los pilotos tienen un rendimiento similar. Por lo tanto, Toto Wolff no puede intervenir con órdenes de equipo. Vivió situaciones muy tensas cuando Lewis Hamilton luchó con Nico Rosberg y luego con Max Verstappen. En esta última ocasión, hubo un grave accidente en Silverstone. Creo que el siete veces campeón del mundo, uno de los pilotos más limpios de la historia, se sintió frustrado porque el neerlandés se comportaba como un matón", argumentó el expiloto en una entrevista para 'La Gazzetta dello Sport'.

Ferrari, en el buen camino

Respecto al que fuera su equipo en el pasado, se mostró cauto aunque apuntó a la mejora respecto al curso pasado y confían en que puedan celebrar algún triunfo. "Siempre es muy complicado para el equipo rojo. El problema es la distancia que los separa del mundo de la F1, que es el Reino Unido. Sin embargo, comparado con el año pasado, creo que pueden lograr al menos una victoria", explicó.

No fue tan optimista con la situación de Lewis Hamilton en la 'Scuderia'. El de Stevenage ha afirmado que sigue con ganas y que ha reencontrado la motivación esta temporada, pero por el momento, los resultados se resisten, más allá del oasis de China, donde fue tercero.

"No lo daría por sentado", dijo sobre si su compatriota había encontrado definitivamente su sitio en Maranello. "En China subió al podio por primera vez con Ferrari, pero ese es su circuito. En Japón, sin embargo, Charles Leclerc lo superó ampliamente durante todo el fin de semana", destacó.

Respecto a la nueva reglamentación que ha entrado en liza este 2026, Irvine afirmó que no le "gusta nada". "Necesitan hacer algunos cambios; no todo puede girar en torno a la cantidad de batería restante. Me encantan los coches eléctricos; tengo cuatro, pero no tiene sentido intentar que los de gama alta sean ecológicos. Y estos coches son peligrosos".

Verstappen no es imprescindible

Una opinión que comparte Max Verstappen, quien se ha mostrado muy crítico con los cambios e incluso ha especulado con su retirada. Para Irvine, el piloto neerlandés no tiene de qué quejarse. "La F1 no necesita a Max, hay muchos pilotos talentosos. Es difícil para él encontrarse en la mitad de la tabla, pero considerando su salario, hay más de 50 millones de buenos motivos para quedarse", afirmó rotundo.

El curso pasado, el propio Irvine sugirió la llegada de Verstappen a Ferrari para ocupar el asiento de Hamilton. Me encantaría que Verstappen viniera a Ferrari. Creo que los dos juntos serían sensacionales. Espero que no se demore demasiado, como ha sido el caso de Lewis", aseguró en una entrevista a 'Sky Sport'.