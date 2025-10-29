El palo de Checo Pérez a Red Bull: "Ningún piloto sobreviviría ahí"

Ser segundo piloto de Red Bull es, como suelen decir, una profesión de riesgo. Desde que Max Verstappen tomase las riendas de la escudería austríaca, no han sido pocos los pilotos que han pasado por la marca de las bebidas energéticas, siempre con el mismo resultado sonrojante que pone en evidencia la diferencia del neerlandés con su compañero de garaje. A muchos les puede parecer una simple cuestión de habilidad, aunque otros ponen el foco en distintos aspectos para justificarlo.

Si alguien conoce bien esa realidad es Checo Pérez, piloto de Red Bull de 2021 a 2024. El mexicano compartió equipo con Max Verstappen durante largos años donde confirmó desde dentro el infinito talento del neerlandés. A pesar de que empezó con fuerza su andadura por la marca de las bebidas energéticas, lo cierto es que el paso del tiempo dejó a Checo sin capacidad de reacción ante los superiores resultados de Max. Eso llevó a Red Bull a tomar la decisión de reemplazar al mexicano a final de temporada, aunque sus sucesores tampoco han podido estar a la altura de las expectativas.

"Ningún piloto sobreviviría ahí"

A las puertas de regresar a la Fórmula 1 de la mano de Cadillac, Checo Pérez se abre sobre su etapa en Red Bull en una entrevista en SkySports. "Ningún piloto sobreviviría ahí", reconoce con franqueza el mexicano. "Hay tantas cosas que podría contarte, pero básicamente es un trabajo complicadísimo para un piloto", detalla Checo, que justifica su experiencia en la escudería austríaca por motivos externos a su habilidad con el volante.

"Da igual que traigas a Hamilton o a Leclerc. Todos tendrían serios problemas", afirma con rotundidad el mexicano. "No me gusta criticar a los pilotos que están ahí, porque yo también estuve en esa posición. Sé exactamente por lo que están pasando. Cuando llegue a un acuerdo de abandonar la escudería pensé: 'Pobre el que venga aquí'", añade Checo.

El motivo principal de que el segundo piloto de Red Bull no pueda sacar el máximo rendimiento al monoplaza es simple para Checo: el coche está diseñado exclusivamente para Verstappen. "Hay que adaptarse constantemente a sus necesidades; así de simple", explica. "Es muy difícil pilotar con Max como compañero. Pero ser compañero de Max en Red Bull es algo que mucha gente no entiende", finaliza con una mezcla de respeto y resignación sobre su experiencia en la escudería.