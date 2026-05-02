Palo de Carlos Sainz a la FIA: "Habrá que esperar al año que viene..."

Las cinco semanas de parón obligado en la Fórmula 1 ha servido para que los equipos hayan podido trabajar en las fábricas para intentar adaptarse a la nueva reglamentación que ha entrado en juego este año y que para muchos está siendo un auténtico dolor de cabeza. Además, durante este tiempo sin competición, la FIA y la FOM junto a los representantes de las escuderías consiguieron llegar a un acuerdo para hacer modificaciones en algunos aspectos de la nueva normativa que debían entrar en vigor en este GP de Miami.

Cambios mínimos que, sobre la pista, no han supuesto una gran diferencia tal y como criticó Carlos Sainz tras la sprint disputada este sábado. "Ha cambiado todo muy poco. Sabíamos que todo iba a cambiar muy poco. Vamos a tener que esperar a más adelante en la temporada o el año que bien para que la FIA y los equipos se atrevan a hacer cambios mayores", afirmó el madrileño, crítico con la situación.

Sainz, director de la Asociación de Pilotos (GPDA), se reafirma así en las declaraciones que realizó después de que la FIA anunciara los cambios. Entonces, el piloto de Willams aplaudió la proactividad del organismo internacional, pero advirtió de que estas modificaciones no iban a ser suficientes."Estoy feliz de ver proactividad y algunos cambios en marcha. Probablemente tendrán efecto y probablemente habrá otras cosas que tendremos que cambiar en el futuro, pero estoy feliz de que se estén tomando medidas y estoy deseando ver qué efectos tienen en el coche, si podemos llevar el coche al límite en clasificación y cómo va", dijo entonces.

Sensaciones agridulces

Tras la sprint, Sinz explicó que los problemas de deployment que sufrió el viernes no aparecieron este sábado en el que “hemos tenido un problema distinto en la salida que hay que revisar, es la primera salida mala o que no salgo el mejor, que llevaba salidas muy buenas, así que me fastidia un poco”.

Pese a la decepción, el madrileño se mostró satisfecho con el trabajo. “Lo bueno es que hemos podido remontar. Íbamos más rápido que los Haas, que hace cinco semanas no lo éramos, así que positivo”, comentó en las entrevistas posteriores. Sainz tuvo que conformarse con la 14º aunque tuvo muy cerca a los dos Haas.

“Lo malo es que a la que nos metemos dos o tres coches en el modo 'overtake' (adelantamiento), el antiguo DRS, si el de delante lo tiene y tu lo tienes no puedes pasar”, prosiguió el de Willams que prefirió quedarse "con lo positivo.