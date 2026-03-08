'Palo' del campeón Russell a sus rivales: "Me gusta este coche, me gusta este motor"

Mercedes fue sin duda el gran vencedor del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, la primera prueba del Mundial 2026, en la que firmó un brillante doblete con la victoria de George Russell y el segundo puesto de Kimi Antonelli.

"Gran conducción, gran fin de semana", le decían por radio tras cruzar la bandera a cuadros. La respuesta del piloto, cargada de euforia y gritos, no podía ser más clara: "Muy bonito, Me gusta este coche, me gusta este motor. Gran trabajo". Un 'palo' para sus rivales y en especial para aquellos que están sufriendo con sus respectivas unidades de potencia como es el caso de Aston Martin y Honda.

“Hacía mucho tiempo que no teníamos un coche como este, por lo que no podíamos haber empezado de mejor manera”, afirmó el británico más sosegado en las primeras declaraciones post carrera.

“Ha sido una gran lucha al principio”, explicó el inglés. “Sabíamos que iba a ser difícil. He salido mal y he tenido con Charles (Leclerc) una apretada batalla”, valoró el campeón de la carrera.

Respecto al Mercedes, comentó que “hemos tenido ese ‘efecto yo-yo’ y cuando usamos el modo recta tenemos subviraje. Aún así, me gusta este coche”, agregó.

Más tarde, en la previa de la salida al podio, hizo gala de su deportividad y alabó el trabajo de Ferrari, comentando a Charles Leclerc el potencial del Ferrari. "Creo que lo que hicistéis mal fue la Q3, pero os veo fuertes", le dijo.

Antonelli, protagonista

El otro gran protagonista fue Kimi Antonelli. El joven piloto italiano ejerció de escudero de lujo para Russell y acabó subiendo al segundo escalón del podio, remontando con paciencia tras una mala salida.

El equipo premió su trabajo y lo convirtió en el rey de la celebración posterior. Con Russell en segundo plano, los miembros del equipo mantearon a Kimi y lo regaron con cava.

Antes de esa calurosa celebración, Antonelli hizo autocrítica de su carrera. "He salido muy mal y he perdido muchas posiciones de inicio, por lo que he tenido que remontar", explicó, aunque reconoció que "en general ha sido una buena carrera”.

Para el joven piloto italiano, “el modo adelantamiento es tan potente que puedes recuperar mucho. En definitiva, hemos tenido un buen ritmo al final".