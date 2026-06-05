'Palo' de Alonso: "Es la peor generación de coches que he pilotado en Mónaco"

A Fernando Alonso nada le ha salido bien este viernes. Se ha ido al muro en los Libres 1 y ha despedido el día en la 20ª posición, muy lejos de los mejores en un circuito como Mónaco, donde solía brillar. Ni siquiera las especiales características del trazado enmascaran las carencias de su Aston Martin, un coche difícil al extremo.

Frustrado, Alonso ha 'estallado' al término de la segunda sesión libre y no solo ha sido crítico con su AMR26, sino con los actuales monoplazas de 2026, que considera "la peor generación de coches que he pilotado en Mónaco". Y eso, viniendo de alguien que sabe lo que es ganar en el Principado y que lleva viniendo aquí más de dos décadas, es demoledor.

Pero el asunto va a más. No sólo existen problemas con el coche, que sigue lejísimos de lo esperado. También Alonso es muy claro con una reglamentación que no le convence. Tampoco en Mónaco, lugar en el que la tradición dice que los peores coches pueden llegar más cerca. "Es la peor generación de coches que jamás he conducido en Mónaco", lanzó. Golpe a la línea de flotación.

"Hay mucha inconsistencia en el freno motor del coche por la forma en la que se recarga batería al frenar o cuando se levanta el pie del acelerador. A veces hay menos, otras sí y otras no. Con batería llena no se recarga, con lo que no tienes freno motor", matiza.

"Hoy no pasó de todo", ha explicado. "No estamos contentos con el eje delantero; estamos perdiendo mucho agarre delantero en la mitad de las curvas y tenemos un subviraje crónico que no conseguimos resolver", ha comentado.

Sin olvidar los problemas con la caja de cambios: "Tanto al subir como al bajar, y junto el nivel de recarga de batería al entrar en las curvas. En Mónaco son aspectos cruciales para ser preciso y tener confianza en las curvas. Es una forma inconsistente de reducir marcha y la velocidad a la que se aborda las curvas, con lo que no es fácil de conducir. Hicimos un par de cambios en la configuración, haremos más esta noche y esperamos mejorar la situación, pero por ahora es un tema complicado".

"No creo que esta sea la mejor pista para estos coches", ha insistido. "Simplemente... Quiero decir, ahora recuperamos mucha energía durante la frenada. El eje trasero está cargando la batería de forma masiva durante las frenadas. Y luego tienes estas reducciones de marcha en las que tienes que interactuar con el golpe de acelerador del motor para medir la siguiente marcha. Están pasando muchas cosas este año y parece que aún no estamos a ese nivel", ha comentado. "Así son las reglas. Los coches híbridos no deberían competir, es tan simple como eso".