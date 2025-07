El 'palo' de Alonso a los críticos: "Que los que hablaban no se olviden de esto cuando abran la boca"

Se avecina un fin de semana especial para Aston Martin en Silverstone. El equipo verde no solamente corre en casa, sino que también estrenará el segundo paquete importante de novedades de la temporada que espera que termine de hacer despegar el monoplaza... a pesar de sus evidentes limitaciones.

Hay cierto ánimo de esperanza en el equipo verde de cara al GP de Gran Bretaña. Después de las mejoras de Imola, las novedades de Silverstone serán las últimas de una temporada de transición donde todos los recursos se han destinado a 2026. La escudería británica no cuenta con un presente alentador, aunque la inversión de Lawrence Stroll estas últimas temporadas ha brindado unas instalaciones inmejorables para que Aston Martin puede cumplir con su propósito inicial: ser campeón del mundo.

Alonso pasa facturas

En este sentido, parece que a Fernando Alonso no le ha sentado bien las críticas de cierto grupo de periodistas que no han confiado en el proyecto de Aston Martin cuando los resultados no han llegado. El asturiano no se ha mordido la lengua y en declaraciones recogidas por el periodista Jorge Peiró en Silverstone ha aprovechado para pasar facturas a algunos de los presentes.

“Algunos de vosotros no estabais muy impresionados con Aston, decíais que no íbamos por el camino correcto cuando no sumábamos puntos", ha empezado Alonso. "Hoy veréis la fábrica y alucinaréis con las instalaciones y el nivel del equipo. Ojalá esos compañeros que hablaban no se olviden de esto la próxima vez que abran la boca”. Unas declaraciones explosivas dirigidas al sector de los críticos que han dado mucho de que hablar.

Fernando Alonso, a su llegada al circuito de Silverstone, de blanco y con bigote / Aston Martin F1 Team

Las piezas nuevas han llegado para, en principio, dar un salto de calidad al monoplaza, aunque Alonso prefiere ser cauto al respecto: "El paquete de mejoras no será tan grande como el de Imola. Hay cambios en el suelo y detalles en la carrocería. Todo lo que venga es bienvenido y exploraremos el paquete". En este sentido, el asturiano espera que las condiciones de pista sean favorables y que el viernes no llueva para que el equipo "pueda probar las mejoras y comparar datos".

Y es que a pesar de la expectación por las novedades introducidas en Silvertsone, el asturiano es consciente de que su lucha no será esta temporada: "No creo que el top 8 cambie, son equipos que están muy lejos, intocables y no habrá muchas mejoras para nadie en lo que queda. Tiene que pasar algo como en Austria para estar más arriba, sumar puntos será un buen finde", comentó.

También tuvo tiempo Fernando de referirse a los rumores sobre una posible salida de Max Verstappen de Red Bull rumbo a Mercedes: "Nada, no me interesa, no tengo nada que decir", explicó. "Bueno, si quiere puedo ser su consultor y aconsejarle pero tendrá que pagarme bien", explicó. Un fin de semana importante para Aston Martin y para Fernando Alonso, que espera que las novedades introducidas mejoren el monoplaza para poder competir con garantías por los puntos.