Palito de Sainz a Red Bull: "Así es como hacen las cosas allí"

El Mundial 2025 de Fórmula 1 con apenas dos Grandes Premios disputados ha vivido ya los primeros cambios en la parrilla con el ascenso de Yuki Tsunoda a Red Bull en detrimento del joven Liam Lawson, que se pondrá al volante del RB para el GP de Japón que se disputa este fin de semana en Suzuka.

El rookie no empezó de la mejor manera el campeonato y en Red Bull no le han dejado más margen de maniobra, intercambiando a los pilotos para esta nueva cita. Un movimiento que no ha generado sorpresa alguna en el paddock. "No es nada nuevo, es Red Bull y la forma en la que están gestionando las cosas. Lo hemos visto en los últimos diez años en Fórmula 1 o desde que yo estoy en Fórmula 1. Así es como se hacen las cosas allí", indicó Carlos Sainz en la rueda de prensa previa al GP.

El madrileño formó parte de la Academia de jóvenes pilotos de Red Bull y conoce bien la forma de trabajar de la escudería. "Un día tienes la oportunidad y al día siguiente, si no haces lo que esperan de ti, recibes el ascenso o el descenso. Así se hacen las cosas en Red Bull", reiteró el piloto de Williams que pudo haber recalado en Red Bull aunque las negociaciones no llegaron a buen puerto y el equipo acabó eligiendo la continuidad de Checo Pérez.

"Todos dicen que es el trabajo más duro en la Fórmula 1, estar al lado de Max en un coche Max conoce tan bien", comentó un Sainz que restó importancia al asunto afirmando que "estoy en el lugar en el que quiero estar ahora, en un lugar bueno para mi futuro, para mí, no puedo esperar a ver dónde llegamos con Williams".

Despacio y con buen letra

El piloto español reconoció que el inicio de temporada con su nuevo equipo "ha sido todo un reto" porque "pasas por un periodo de adaptación y aprendizaje que requiere un esfuerzo y te quita energía, pero vamos por el buen camino".

Según indicó Sainz, el FW47 "tiene puntos fuertes y débiles" y son "diferentes al coche que solía conducir durante tres años y con el que fui tan rápido el año pasado", pero "en el momento en el que llegas a una curva, esperas que el coche haga algo y entonces necesitas hacer ingeniería inversa y decir vale, vamos a comenzar desde cero". Así, el madrileño tiene claro que necesitará paciencia. "Voy a tardar un poco de tiempo en ajustar y sacar lo máximo de mí mismo y del coche", avanzó.

El de Williams estimó que necesitará entre "cinco y diez carreras" para adaptarse a su nuevo monoplaza y que su objetivo es "llegar ahí tan pronto como consiga correr en diferentes tipos de pistas y diferentes tipos de superficies con el asfalto, diferentes niveles de agarre y diferentes niveles de carga aerodinámica en el coche".

En lo que respecta al GP de Japón, el madrileño comento que "estamos trabajando en cambiar un poco mi estilo de pilotaje para ese tipo de circuito y ese tipo de asfalto y, por otra parte, cambiar también el coche, adaptarlo un poco más en mi dirección y fijarnos un poco en lo que nos fue bien en los test de Bahréin".