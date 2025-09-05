El padre de Verstappen llama "cobarde" al de Checo

Sergio Pérez fue despedido por Red Bull a final de la pasada temporada alegando bajo rendimiento y recibiendo una alta indemnización por los dos años de contrato que le quedaban. Un adiós abrupto y que encajó muy mal el padre del piloto. Ahora que el mexicano está a punto de regresar a la parrilla com Cadillac, las explosivas declaraciones de Antonio Pérez Garibay han propiciado una dura respuesta por parte de Jos Verstappen, el padre de Max.

Según desvela el portal motorsport.com durante un evento en su país, Antonio soltó un discurso que hizo saltar chispas: "Checo estuvo cuatro años en Red Bull. ¿Cuántos años fue campeón Red Bull? Los cuatro. Checo convirtió a Verstappen en campeón del mundo. Si Checo le hubieran dado el coche que le dieron el primer año, el último año Checo también sería campeón del mundo de F1".

"A Checo Pérez Red Bull lo necesitaba el primer año para que Verstappen fuera campeón del mundo, le dieron un gran coche y mantuvo detrás a un ocho veces campeón del mundo detrás de él, a Lewis Hamilton, así que Checo tiene mucho que ver en los campeonatos del mundo de Red Bull".

La reacción de Jos Verstappen, siempre polémico, no se ha hecho esperar y después de seis meses sin publicar nada en su cuenta de X, ha enviado un ‘recado’ a a Antonio Pérez: "Qué cobarde es. Siempre le han dado el mismo material, pero tiene que pisar el acelerador".